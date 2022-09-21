Три региона выпустили приказы о частичной мобилизации. Запасникам запрещают их покидать

Военные комиссариаты республик Татарстан, Дагестан и Самарской области 21 сентября опубликовали приказы о частичной мобилизации. Тем, кто состоит в запасе и не получил повестки или мобилизационного предписания, временно запрещается выезд за пределы города или района.
Приказы в точности повторяют друг друга. Тем, кто повестки или предписания получил, нужно в срок прибыть в указанные там пункты. Речь идет о «всех офицерах, прапорщиках, мичманах, сержантах, старшинах, солдатах и матросах запаса». «Запасникам», временно проживающим в этих регионах, нужно их покинуть и явиться по месту жительства.
При явке по мобилизации с собой нужно иметь личные вещи и документы, указанные в повестках и предписаниях. Работодатели должны освободить призывников от работы и службы, произвести с ними полный расчет, выплатить зарплату и «обеспечить их явку».
«Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, гражданам – владельцам транспортных средств доставить исправные автомобильные транспортные средства, дорожно-строительные, подъемно-транспортные и другие машины и механизмы в сроки и пункты согласно нарядам военных комиссариатов муниципальных образований», – говорится в документах.
Уклонисты, работодатели, препятствующие явке сотрудников, и владельцы транспортных средств, вовремя не предоставившие их по нарядам военкоматов, будут отвечать по закону.
Жителям Курской области, которые состоят на учете в военкомате и находятся в запасе, запретили покидать регион без разрешения военного комиссариата.