Три региона выпустили приказы о частичной мобилизации. Запасникам запрещают их покидать

Военные комиссариаты республик Татарстан, Дагестан и Самарской области 21 сентября опубликовали приказы о частичной мобилизации. Тем, кто состоит в запасе и не получил повестки или мобилизационного предписания, временно запрещается выезд за пределы города или района.



Приказы в точности повторяют друг друга. Тем, кто повестки или предписания получил, нужно в срок прибыть в указанные там пункты. Речь идет о «всех офицерах, прапорщиках, мичманах, сержантах, старшинах, солдатах и матросах запаса». «Запасникам», временно проживающим в этих регионах, нужно их покинуть и явиться по месту жительства.