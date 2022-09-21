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    «Ъ»: Военнообязанным Курской области запретили покидать регион

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    С 9 часов утра 21 сентября жителям Курской области, которые состоят на учете в военкомате и находятся в запасе нужно разрешение военного комиссариата, чтобы покинуть регион. Об этом заявил главный военный комиссар области Владимир Родионов, передает «Коммерсантъ».

    По словам Родионова, те, кто сейчас находятся за пределами региона и подлежат мобилизации, должны вернуться в Курскую область в течение 3 дней и встать на учет. Глава комитета региональной безопасности Михаил Горбунов подтвердил то, что ранее говорили на федеральном уровне: мобилизация может коснуться уже отслуживших в армии, имеющих военно-учетную специальность и боевой опыт людей.

    По данным главного военкома Курской области, регион отправил для участия в СВО 1000 человек. Из них 800 — по контракту, еще 200 — добровольцами. На обучение в рамках сборов, как сообщает «Ъ», в ближайшее время отправятся еще 600 жителей региона.

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