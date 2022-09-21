«Обеспечен правопорядок». Полиция отчиталась о работе на несанкционированных митингах в нескольких регионах России

В среду, 21 сентября, в нескольких регионах России прошли несанкционированные митинги. Они были пресечены, а допустившие правонарушения люди задержаны и доставлены в отделы полиции, заявили в МВД.



«В связи с поступившей информацией о планируемых на вечер 21 сентября несогласованных публичных мероприятиях в субъектах Российской Федерации сотрудниками МВД России приняты дополнительные меры по обеспечению общественного порядка. Осложнения оперативной обстановки не допущено», — заявила 21 сентября официальный представитель ведомства Ирина Волк.