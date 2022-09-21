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    «Обеспечен правопорядок». Полиция отчиталась о работе на несанкционированных митингах в нескольких регионах России

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    В среду, 21 сентября, в нескольких регионах России прошли несанкционированные митинги. Они были пресечены, а допустившие правонарушения люди задержаны и доставлены в отделы полиции, заявили в МВД.

    «В связи с поступившей информацией о планируемых на вечер 21 сентября несогласованных публичных мероприятиях в субъектах Российской Федерации сотрудниками МВД России приняты дополнительные меры по обеспечению общественного порядка. Осложнения оперативной обстановки не допущено», — заявила 21 сентября официальный представитель ведомства Ирина Волк.

    Как проходили несанкционированные митинги в Петербурге, смотрите здесь.

    Ранее о последствиях участия в подобных мероприятиях предупреждала прокуратура Петербурга и Москвы.

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