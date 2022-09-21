Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в незаконных митингах

Россиян просят не участвовать в незаконных митингах и не призывать к ним. За это грозит ответственность, сообщает 21 сентября московская прокуратура.



«В сети «Интернет», в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичных акциях в Москве и совершению иных противоправных деяний. Указанные массовые мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы», – заявили в ведомстве.

