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    Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в незаконных митингах

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    Россиян просят не участвовать в незаконных митингах и не призывать к ним. За это грозит ответственность, сообщает 21 сентября московская прокуратура.

    «В сети «Интернет», в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичных акциях в Москве и совершению иных противоправных деяний. Указанные массовые мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы», – заявили в ведомстве.

    Гражданам напомнили об административных и уголовных статьях за фейки и дискредитацию армии, нарушения правил проведения митингов, массовые беспорядки.

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