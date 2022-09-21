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    Прокуратура Петербурга тоже рассказала об ответственности за незаконные митинги

    4 комментария

    Прокуратура в Петербурге, как и московская, опубликовала в своем телеграм-канале пост о предусмотренной ответственности за призывы и участие в незаконных митингах.

    По данным ведомства, в интернете размещена информация «с призывами к участию в публичных мероприятиях» и «совершению противоправных действий» в Северной столице. В прокуратуре заявили, что такие мероприятия не согласованы с городскими властями.

    Распространение подобных материалов, вовлечение в противоправную деятельность и участие в незаконных акциях наказывается по закону. Прокуратура напомнила об административных и уголовных статьях о фейках и дискредитации армии, нарушении порядка проведения митинга и массовых беспорядках.

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