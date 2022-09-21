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    В Петербурге задержали участников несанкционированного митинга. Их взяли в кольцо у Исаакиевского

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    К Исаакиевскому собору пришли люди. Выдвинули требования. Полиция ответила. Как передают наши корреспонденты, люди довольно стремительно заканчивается.

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    Как передают корреспонденты «Фонтанки», вечером 21 сентября у Исаакиевского собора собрались митингующие. Ранее прокуратура предупредила об уголовной ответственности за участие в подобного рода мероприятиях.

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    Протестующих взял в кольцо ОМОН и в течение получаса практически все участники митинга оказались в автозаках.

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    Женщин «проводили до автотранспорта» во вторую очередь — когда в толпе закончились мужчины.

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    Оставшихся силовики продолжили задерживать на прилегающих улицах.

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    Официальной информации о количестве задержанных пока нет.

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