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    Петербуржцы за пару недель пожертвовали Ленинградскому зоопарку 800 кг лакомств для животных

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    Около 800 кг фруктов, ягод, овощей и веток от неравнодушных горожан удалось собрать Ленинградскому зоопарку за пару недель. Так завершилась традиционная сентябрьская акция «Дары осени».

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    «В этом году вы привезли небывалое количество сезонных лакомств с дач, садов, лесов и огородов. Спустя 15 дней после объявления старта акции мы вынуждены завершить её, потому что у нас просто не осталось места для хранения и распределения продуктов», — сообщили 21 сентября в пресс-службе зверинца.

    Собранный объём вкусностей в зоопарке называют «небывалым», это настоящий рекорд. Там отмечают, что особенно много в этом году было яблок.

    Напомним, 6 сентября Ленинградский зоопарк объявил о старте сентябрьской акции «Дары осени». Проект помогает горожанам избавиться от излишек урожая с пользой — не выбрасывать продукты, а преподносить их как лакомства животным.

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