Петербуржцы за пару недель пожертвовали Ленинградскому зоопарку 800 кг лакомств для животных

Около 800 кг фруктов, ягод, овощей и веток от неравнодушных горожан удалось собрать Ленинградскому зоопарку за пару недель. Так завершилась традиционная сентябрьская акция «Дары осени».
«В этом году вы привезли небывалое количество сезонных лакомств с дач, садов, лесов и огородов. Спустя 15 дней после объявления старта акции мы вынуждены завершить её, потому что у нас просто не осталось места для хранения и распределения продуктов», — сообщили 21 сентября в пресс-службе зверинца.
Собранный объём вкусностей в зоопарке называют «небывалым», это настоящий рекорд. Там отмечают, что особенно много в этом году было яблок.
Напомним, 6 сентября Ленинградский зоопарк объявил о старте сентябрьской акции «Дары осени». Проект помогает горожанам избавиться от излишек урожая с пользой — не выбрасывать продукты, а преподносить их как лакомства животным.