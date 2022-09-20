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    Собянин: Москва поможет в организации поступления иностранцев в российскую армию

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    Москва развернет в миграционном центре «Сахарово» инфраструктуру для помощи Минобороны РФ в организации поступления иностранцев на военную службу. Об этом 20 сентября заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    По словам Собянина, городские службы «сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан».

    Он напомнил, что сегодня Госдума приняла закон, согласно которому иностранцы, служащие в российской армии по контракту, смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

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