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    Президентом РАН избран физик Геннадий Красников

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    Генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников избран новым главой Российской академии наук, сообщает 20 сентября ТАСС со ссылкой на счетную комиссию.

    «Красников набрал более 800 голосов, Маркович — более 300, и около 100 не проголосовали», — заявили там. При этом официального объявления РАН пока не было.

    В РАН уточнили, что по итогам первого тура Красников набрал 871 голос, а Маркович — 397.

    Геннадий Красников — советский и российский учёный в области физики полупроводниковых приборов. Является главой Научно-исследовательского института молекулярной электроники, председателем совета директоров ПАО «Микрон» и Научно-исследовательского института точного машиностроения (НИИТМ).

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