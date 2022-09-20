Президентом РАН избран физик Геннадий Красников

Генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников избран новым главой Российской академии наук, сообщает 20 сентября ТАСС со ссылкой на счетную комиссию.



«Красников набрал более 800 голосов, Маркович — более 300, и около 100 не проголосовали», — заявили там. При этом официального объявления РАН пока не было.



В РАН уточнили, что по итогам первого тура Красников набрал 871 голос, а Маркович — 397.

Геннадий Красников — советский и российский учёный в области физики полупроводниковых приборов. Является главой Научно-исследовательского института молекулярной электроники, председателем совета директоров ПАО «Микрон» и Научно-исследовательского института точного машиностроения (НИИТМ).

