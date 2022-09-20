Как вложить деньги: в одном приложении все тонкости объяснят на пальцах

Академия инвестиций ушла от сухой и непрактичной информации Фото: freepic.com Поделиться Поделиться





Количество инвесторов среди россиян стремительно растет — вкладывать деньги в бумаги стали в три раза чаще. Но даже несмотря на это, у большинства населения представления об инвестициях довольно туманные. Куда вкладываться и как не потерять драгоценные сбережения — актуальные вопросы, для которых Тинькофф нашел отличное решение.

На просторах Google Play и App Store каждый, даже тот, кто не является клиентом банка, может найти бесплатное приложение Академии инвестиций (6+). Более 20 курсов о фондовом рынке, макроэкономике и аналитике, различные видеопроекты — здесь все тонкости из сферы финансов объясняют чуть ли не на пальцах. В приложении собраны как собственные методические наработки Тинькофф Инвестиций, так и программы партнеров: ведущих вузов, бирж, отраслевых ассоциаций.

Фото: Скриншот: Тинькофф Поделиться Поделиться





Академия инвестиций ушла от сухой и непрактичной информации, поменяв их на инструкции, как открыть брокерский счет, задачи с самопроверкой, видео с разборами ценных бумаг и даже калькулятор, который поможет рассчитать возможную доходность индивидуального инвестиционного счета.

Тем, кто хочет посмотреть интервью с известными экономистами и предпринимателями или за обедом узнать новости компаний и рынков, — в раздел «Видео». По словам разработчиков, скоро Академия пополнится новыми курсами, подкастами и полезными гайдами.

Фото: Скриншот: Тинькофф Поделиться Поделиться





— До 2022 года финансовая грамотность не преподавалась в общеобразовательных учреждениях, а в вузах была дополнительным предметом. Без должной подготовки население решает свои финансовые вопросы вслепую, — отметил директор Тинькофф Инвестиций Дмитрий Панченко. — Поэтому в конце 2021 года мы запустили бесплатные образовательные курсы Академии инвестиций в приложении Тинькофф Инвестиций. А когда их начали проходить почти миллион наших клиентов, решили запустить отдельное мобильное приложение для всех российских инвесторов. Также до 7 октября Тинькофф Инвестиции проводит акцию «Учись за подарки». По ее условиям, за прохождение 4 курсов «Что нужно знать об инвестициях», «Как работают акции», «Как работают облигации» и «Как работают биржевые фонды» каждый пользователь получает в подарок до 20 000 рублей в подарок.

* Акцию проводит АО «Тинькофф Банк», с полными условиями можно ознакомиться здесь. Лицензия ЦБ РФ № 2673

АО «Тинькофф Банк», tinkoff.ru