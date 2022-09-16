Суд в Петербурге подтвердил мошенничество при расчистке реки Смоленки

Куйбышевский районный суд вынес приговор в отношении директора компании «АФОС Логистик», которая участвовала в расчистке русла реки Смоленки. «Фонтанка» неоднократно писала об интересе полиции к тому, как в этой расчистке все было устроено.



Как сообщает 16 сентября Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, директор предприятия Сергей Парнов обвинялся в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, а равно в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Еще в 2018 году комитет по природопользованию и его профильный ГУП «Экострой» заключили контракт на расчистку русла реки (2-й этап). «АФОС Логистик», в свою очередь, предоставляло «Экострою» во временное пользование ледокольный буксир «Бухта» за 45 тысяч рублей в сутки, который должен был транспортировать поднятые донные отложения в отвал у устья реки Красненькой.

