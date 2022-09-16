Суд в Петербурге подтвердил мошенничество при расчистке реки Смоленки

Куйбышевский районный суд вынес приговор в отношении директора компании «АФОС Логистик», которая участвовала в расчистке русла реки Смоленки. «Фонтанка» неоднократно писала об интересе полиции к тому, как в этой расчистке все было устроено.
Как сообщает 16 сентября Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, директор предприятия Сергей Парнов обвинялся в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, а равно в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Еще в 2018 году комитет по природопользованию и его профильный ГУП «Экострой» заключили контракт на расчистку русла реки (2-й этап). «АФОС Логистик», в свою очередь, предоставляло «Экострою» во временное пользование ледокольный буксир «Бухта» за 45 тысяч рублей в сутки, который должен был транспортировать поднятые донные отложения в отвал у устья реки Красненькой.
При этом Парнов, уже после ноября 2018 года, когда контракт был закрыт, заключил допсоглашение, которое продлевало срок аренды буксира. Само судно компания при этом увела из Смоленки и переставила в Малую Турухтанную гавань, где оно даже выполняло работы по перестановке плавкрана и земснаряда. Платежную документацию по аренде буксира Парнов тем не менее отправил и в «Экострой», получив 225 тысяч рублей. Именно это следствие и обозначило как сумму хищения.
В итоге суд переквалифицировал дело на часть 5 статьи 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба). Парнову выписан штраф на 50 тысяч рублей, сумму похищенного он должен возместить «Экострою».
Это лишь один, и далеко не самый яркий, эпизод, связанный с расчисткой Смоленки и привлекший внимание силовиков. Еще в 2019 году оставленные там на зимовку шаланды для донных отложений начали тонуть, к ситуации подключалась прокуратура. В августе 2020 года экономическая полиция передала в ГСУ материалы доследственной проверки, которая заставляла сомневаться в исполнении контракта. В них говорилось и о компании «АФОС Логистик»: ее учредителем был бывший замдиректора «Экостроя» Сергей Петров, что не мешало ей сдавать свою технику в аренду ГУП. «Фонтанка» подробно рассказывала, как уголовное дело заблудилось в Смольном и какие силы были подтянуты, чтобы выяснить, на что шли федеральные средства, выделенные на расчистку. В какой-то момент ситуация стала напоминать военную — привлеченный полицией для промеров эксперт был сопровожден сотрудниками «Экостроя» к берегу.
В итоге через год после первых утоплений ситуация начала повторяться. Застоявшиеся в Смоленке и Карповке шаланды отчаянно пытались провести к зимовкам через обледеневшую Неву. В Екатерингофке они снова начали тонуть, лег на дно и земснаряд. Ситуацию исследовали прокуратура и ФСБ. В июле 2021 года глава комитета по природопользованию покинул свою должность, примерно тогда же с должности и. о. директора «Экостроя» ушел Александр Полевский.