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Отчаянный бросок «Экостроя» по замерзшей Неве сочли нарушением. На фоне интереса ФСБ и прокуратуры штраф в тысячу рублей — пустяк

Северо-Западное управление государственного морского и речного надзора оштрафовало замдиректора ГУП «Экострой» за перегон двух дноочистных шаланд по замерзшей Неве. Основная часть флота до сих пор в Екатерингофке, где пара единиц уже успела прилечь на дно.

Информация об административном правонарушении появилась на сайте ведомства 11 февраля, само дело было рассмотрено двумя днями ранее. Речь идет о перегоне 17 января двух несамоходных шаланд, не предъявленных к освидетельствованию, что подпадает под ст. 11.13 КоАП (нарушение правил выпуска судна в плавание или допуск к управлению судном лиц, не имеющих соответствующего диплома (свидетельства, удостоверения) либо находящихся в состоянии опьянения). Среди возможных последствий названо затопление судов и опасность для судоходства.

По данным «Фонтанки», на тысячу рублей оштрафован начальник профильного управления ГУП «Экострой». По данным контролеров, 17 января напротив дома 1 по Адмиралтейскому проезду обнаружилась «эскадра» из 4 буксиров (два из которых — ледокольного класса) и двух несамоходных шаланд, которая двигалась вверх по Неве. Шаланды ледовым классом не обладают, а к положенному в таком случае освидетельствованию они так и не были предъявлены. Штраф оказался символическим — тысяча рублей.

Это небольшой эпизод более масштабной истории с курьезными перемещениями флота «Экостроя», о которых «Фонтанка» рассказывала ранее. Как и два года назад, этот подвед комитета по природопользованию не отогнал дноочистной флот из Смоленки и Карповки на базы в Охте или у Горской до ледостава. В итоге шаланды и более сложная техника обрели пристанище в Екатерингофке. Одна шаланда затонула, а точнее — легла на дно в мелкой реке. Проверку начали прокуратура и полиция, выемкой документов в «Экострое» занималась ФСБ. Уже после этого под воду стал уходить земснаряд, прокуратура снова выезжала на место.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Djnyana
...
Был путь тот обратный нелёгок –
Светились огни патруля;
А глаз неприятельский зорок –
Увидел наш флаг корабля.
...

(с)Алексей Панищев )
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