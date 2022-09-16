    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    3 м/с, южн

    743мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.67eur59.62
    Как общаться с мошенникомКуда пойти на выходныхВсе вокруг болеютОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Путин: Россия готова бесплатно передать развивающимся странам 300 тысяч тонн удобрений

    1030
    13 комментариев

    Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам. Об этом заявил Владимир Путин на заседании глав государств — членов ШОС 16 сентября.

    Президент уточнил, что в европейских портах скопилось 300 тысяч тонн удобрений. Путин добавил, что сообщил об инициативе генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, пишет РИА Новости.

    Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в Самарканде. В нем принимают участие лидеры Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Узбекистана, России, а также Таджикистана и Пакистана

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close