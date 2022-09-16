Путин: Россия готова бесплатно передать развивающимся странам 300 тысяч тонн удобрений

Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам. Об этом заявил Владимир Путин на заседании глав государств — членов ШОС 16 сентября.
Президент уточнил, что в европейских портах скопилось 300 тысяч тонн удобрений. Путин добавил, что сообщил об инициативе генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, пишет РИА Новости.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в Самарканде. В нем принимают участие лидеры Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Узбекистана, России, а также Таджикистана и Пакистана