Пятнадцатилетнему петербуржцу нужна помощь, чтобы побороть болезнь

Захару 15 лет. У него ДЦП. Всю жизнь мальчик развивает своё тело, чтобы побороть болезнь: занимается пауэрлифтингом в школе олимпийского резерва, гоняет в следж-хоккей на городских и областных соревнованиях. Но, к сожалению, без помощи ему не обойтись.

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Захар Быстров, 15 лет, Санкт-Петербург. ДЦП, спастический тетрапарез, двигательные нарушения IV ур. Требуется курс реабилитации. Не хватает 217 055 рублей. Захар — долгожданный, любимый, единственный сын. Мальчик родился раньше срока. Сам он не задышал. Реанимация, ИВЛ и почти месяц в больнице под пристальным наблюдением врачей — так маленький петербуржец начал свой жизненный путь.

Родители сразу же, не дожидаясь диагноза, занялись реабилитациями сына. Он прошёл курс лечения в детской городской больнице, занимался дома и со специалистами, принимал лекарства. Эффект был замечательным. Пусть и с отставанием от сверстников, Захар учился новому, нарабатывал навыки, развивался. Мама и папа до последнего надеялись, что сын сможет восстановиться, что страшного диагноза удастся избежать. Но Захару не повезло. После очередного осмотра у специалистов не оставалось никаких сомнений — ДЦП. Это тяжелейший удар. Но для родителей чудовищный диагноз не стал приговором, а наоборот — вызовом. Они занялись реабилитациями сына с ещё большим рвением.

Занятия дома, в государственных и частных реабилитационных центрах, затем спортивные секции, постоянное общение со сверстниками. Шаг за шагом Захар перемалывал симптомы болезни, приближаясь к своей мечте — стать самостоятельным. Сейчас Захар учится в общеобразовательной школе на «отлично». Он прекрасно разговаривает, серьезно занимается спортом, у мальчика много друзей, но его борьба с недугом ещё не закончена. ДЦП очень сильно отравляет его жизнь. Ходить самостоятельно Захар не может. А значит, реабилитации нужно продолжать. Особенно сейчас. Ведь Захар уже не ребёнок, с каждым годом эффективность занятий будет снижаться. Пока ещё у него есть шансы наработать новые навыки и даже научиться ходить. Это важнейшее время, его нужно максимально использовать.

Но силы семьи подорваны. Они уже не могут самостоятельно оплачивать дорогостоящие курсы реабилитаций. Поэтому родители Захара обратились за помощью. Мальчику необходимо попасть на следующий курс реабилитаций в один из медцентров как можно скорее. Специалисты центра уже работали с Захаром, они знают все его особенности. Занятия здесь наиболее эффективны для него.

Стоимость курса — 239 499 рублей. Средства помогает собирать петербургский благотворительный фонд «Алёша». На данный момент собрана лишь малая часть от необходимой суммы.