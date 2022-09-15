Лидер движения против рабства «Альтернатива» пропал в Харьковской области

Глава общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников шесть дней назад пропал в Харьковской области Украины, куда перевозил гуманитарную помощь. Об этом 14 сентября сообщается в Telegram-канале «Альтернативы».

«Мы хотели бы поделиться с вами нашей бедой. 6 дней назад пропали любимые нами и важные для многих наш руководитель Мельников Олег Викторович с одним из наших коллег. 8 сентября они заехали на территорию Харьковской области с гуманитарной помощью <...> Крайний раз ребят видели 9 сентября утром, они собирались возвращаться домой. После этого уже никто с ними не мог связаться, и сами они на связь также не выходили», — говорится в сообщении организации.