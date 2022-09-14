Генсек ООН рассказал, о чём они общались с Путиным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, они обсуждали ситуацию вокруг Запорожской АЭС, миссию по установке фактов обстрелов СИЗО в Еленовке, а также экспорт удобрений из России, в том числе аммониевых. Об этом вечером 14 сентября сообщает ТАСС.



Гутерриш заявил, что намерен продолжить обсуждение с Россией вопроса о продлении зерновой сделки, в том числе в ходе Генассамблеи ООН.

