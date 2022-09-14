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    Генсек ООН рассказал, о чём они общались с Путиным

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    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, они обсуждали ситуацию вокруг Запорожской АЭС, миссию по установке фактов обстрелов СИЗО в Еленовке, а также экспорт удобрений из России, в том числе аммониевых. Об этом вечером 14 сентября сообщает ТАСС.

    Гутерриш заявил, что намерен продолжить обсуждение с Россией вопроса о продлении зерновой сделки, в том числе в ходе Генассамблеи ООН.

    Напомним, ранее «Фонтанка» писала о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. И тот, и другой убеждали российского лидера как можно скорее прекратить военную операцию на Украине и найти дипломатическое решение конфликта.

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