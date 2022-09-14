«По независящим причинам». Организаторы подтвердили перенос концерта «ДДТ» в Петербурге на конец весны

Концерт группы «ДДТ», который должен был пройти на «Газпром Арене» в Петербурге 24 сентября, по не зависящим от организатора причинам перенесён на 27 мая 2023 года. Об этом вечером 14 сентября сообщил официальный телеграм-канал арены.

В сообщении уточняется, что все ранее приобретённые билеты действительны и не требуют обмена для посещения мероприятия. Зрители, которые приобретали билеты на официальном сайте ФК «Зенит» и не смогут прийти на концерт в указанную дату, могут обратиться за возвратом денежных средств, добавляют организаторы.

«Фонтанка» писала о переносе концерта группы «ДДТ» на «Газпром Арене» с сентября на конец весны следующего года ещё в начале месяца. Тогда информацию о новой дате концерта в кассе не подтвердили.



При этом запланированное на 24 сентября выступление должно было состояться ещё 9 октября 2021 года, но его перенесли из-за коронавирусных ограничений.



Также сегодня «ДДТ» выпустили клип на песню «В раю одиноко» из нового альбома группы, который официально выйдет 29 сентября.

