В Петербурге снова перенесли уже перенесенный концерт «ДДТ»

В Санкт-Петербурге не состоится концерт «ДДТ», который должен был пройти 24 сентября на «Газпром Арене». Как сообщает источник «Фонтанки», мероприятие перенесли на 27 мая 2023 года.
В кассах информацию о новой дате концерта не подтверждают. На вопрос корреспондента «Фонтанки» сотрудница «Газпром Арены» сказала, что «пока официальной информации о переносе нет».
Запланированное на 24 сентября выступление должно было состояться ещё 9 октября 2021 года, но его перенесли из-за коронавирусных ограничений.
В августе Советский районный суд города Уфы признал Юрия Шевчука виновным в дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Музыканта оштрафовали на 50 тыс. рублей.
Ещё до решения уфимского суда «Фонтанка» публиковала список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. Документ, по нашим сведениям, распространяется среди промоутеров. В перечне «запрещённых» исполнителей оказалась и «ДДТ».