В Петербурге снова перенесли уже перенесенный концерт «ДДТ»

В Санкт-Петербурге не состоится концерт «ДДТ», который должен был пройти 24 сентября на «Газпром Арене». Как сообщает источник «Фонтанки», мероприятие перенесли на 27 мая 2023 года.

В кассах информацию о новой дате концерта не подтверждают. На вопрос корреспондента «Фонтанки» сотрудница «Газпром Арены» сказала, что «пока официальной информации о переносе нет».

Запланированное на 24 сентября выступление должно было состояться ещё 9 октября 2021 года, но его перенесли из-за коронавирусных ограничений.