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    Суд признал Шевчука виновным в дискредитации армии

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    Усомнился в словах президента. Шевчука признали виновным в дискредитации армии

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    69 комментариев

    Советский районный суд Уфы услышал дискредитацию армии в речи Юрия Шевчука, обращённой к зрителям на концерте. На заседании музыкант повторил, что он за пацифизм и дипломатию.

    Суд назначил Шевчуку штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов Башкортостана 16 августа. Это максимальная санкция, предусмотренная первой частью статьи 20.3.3 КоАП. Заседание прошло без лидера «ДДТ», несмотря на то, что поучаствовать в процессе ему предложили дистанционно и наладили видеосвязь между судами в Уфе и Петербурге.

    Шевчук через адвоката объяснил, что приехать в Дзержинский райсуд помешал контакт с подхватившим коронавирус, и передал свою позицию. Она согласуется с его речью на концерте, которая и стала предметом разбирательства.

    «Считаю, что любые проблемы и осложнения политического характера между странами и народами нужно решать дипломатическим путем», — огласил адвокат на заседании.

    Защитник настаивал, что дело должно быть прекращено за отсутствием либо состава, либо доказательной базы. Из его слов следует, что огрехи, на которые указывал суд в Петербурге, из материалов не исчезли. В письменных заявлениях полицейских не указан даже город, где случилась дискредитация.

    Протокол составила сотрудница полиции, которая обеспечивала безопасность на концерте и вместе со зрителями слушала музыканта. Адвокат полагает, что последнее она делала избирательно, связав слова со сцены и сказанные ей лично после выступления.

    Суд приобщил к делу заключение эксперта, который не нашёл в высказываниях Шевчука дискредитации армии. В прениях представитель МВД республики объяснил, что оно заключалось в подрыве доверия общества и сомнениях в словах президента о целях спецоперации, среди которых — защита международного мира. Судья с ним согласилась.

    Текстовую трансляцию заседания читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 69

    Kit.16 Авг 2022 в 14:12
    "Hас сомненья грызут, я сомнениям этим не рад."
    +0−0
    LiChaBaTa16 Авг 2022 в 14:05
    Дискредитация некоторых представителей судебной системы. Позорище наше вечное, похоже.
    +0−0
    СпортивнаяДевушка16 Авг 2022 в 13:54
    "Усомнился в словах президента" - это история повторияется в виде фарса! В 30-х было страшно, а сейчас это просто смешно! Юрию Юлиановичу - респект и уважуха, хотя и музон его не люблю, но как человека - уважаю!
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