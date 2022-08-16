Усомнился в словах президента. Шевчука признали виновным в дискредитации армии

Советский районный суд Уфы услышал дискредитацию армии в речи Юрия Шевчука, обращённой к зрителям на концерте. На заседании музыкант повторил, что он за пацифизм и дипломатию.

Суд назначил Шевчуку штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов Башкортостана 16 августа. Это максимальная санкция, предусмотренная первой частью статьи 20.3.3 КоАП. Заседание прошло без лидера «ДДТ», несмотря на то, что поучаствовать в процессе ему предложили дистанционно и наладили видеосвязь между судами в Уфе и Петербурге.

Шевчук через адвоката объяснил, что приехать в Дзержинский райсуд помешал контакт с подхватившим коронавирус, и передал свою позицию. Она согласуется с его речью на концерте, которая и стала предметом разбирательства. «Считаю, что любые проблемы и осложнения политического характера между странами и народами нужно решать дипломатическим путем», — огласил адвокат на заседании. Защитник настаивал, что дело должно быть прекращено за отсутствием либо состава, либо доказательной базы. Из его слов следует, что огрехи, на которые указывал суд в Петербурге, из материалов не исчезли. В письменных заявлениях полицейских не указан даже город, где случилась дискредитация.

Протокол составила сотрудница полиции, которая обеспечивала безопасность на концерте и вместе со зрителями слушала музыканта. Адвокат полагает, что последнее она делала избирательно, связав слова со сцены и сказанные ей лично после выступления. Суд приобщил к делу заключение эксперта, который не нашёл в высказываниях Шевчука дискредитации армии. В прениях представитель МВД республики объяснил, что оно заключалось в подрыве доверия общества и сомнениях в словах президента о целях спецоперации, среди которых — защита международного мира. Судья с ним согласилась.