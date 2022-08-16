Суд начал слушать дело Шевчука. Лидер ДДТ на онлайн-диалог не вышел

В Советском суде Уфы начали процесс по делу Юрия Шевчука, которому вменяют дискредитацию российской армии. Музыканту предоставили возможность посетить заседание в формате удалёнки.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 16 августа на связь с уфимскими коллегами вышел Дзержинский районный суд города. В зал к судье Никитиной во вторник приглашали Шевчука, он возможностями видеосвязи не воспользовался.
«Правильно понимаю, что Шевчук Юрий Юлианович в судебное заседание не явился? — уточнила судья из Уфы и завершила видеоконференцию: — Всё понятно, спасибо».
Дело Шевчука после двухмесячного путешествия между городами осело в Башкортостане. Музыкант дважды просил о переносе заседания в Петербург, на второй раз ему отказали. Адвокат Александр Передрук сообщал, что его доверитель посещать заседания в Уфе не будет.
Лидеру ДДТ вменяют дискредитацию российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) после майского концерта в Уфе, где он обратился к залу с речью о том, что такое Родина. По словам адвоката, после того как уфимская полиция поработала над процессуальными огрехами, на которые указали в Петербурге, материалы «чудесным образом» приросли новыми документами.