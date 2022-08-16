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    Суд начал слушать дело Шевчука. Лидер ДДТ на онлайн-диалог не вышел

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    22 комментария

    В Советском суде Уфы начали процесс по делу Юрия Шевчука, которому вменяют дискредитацию российской армии. Музыканту предоставили возможность посетить заседание в формате удалёнки.

    объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 16 августа на связь с уфимскими коллегами вышел Дзержинский районный суд города. В зал к судье Никитиной во вторник приглашали Шевчука, он возможностями видеосвязи не воспользовался.

    «Правильно понимаю, что Шевчук Юрий Юлианович в судебное заседание не явился? — уточнила судья из Уфы и завершила видеоконференцию: — Всё понятно, спасибо».

    Дело Шевчука после двухмесячного путешествия между городами осело в Башкортостане. Музыкант дважды просил о переносе заседания в Петербург, на второй раз ему отказали. Адвокат Александр Передрук сообщал, что его доверитель посещать заседания в Уфе не будет.

    Лидеру ДДТ вменяют дискредитацию российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) после майского концерта в Уфе, где он обратился к залу с речью о том, что такое Родина. По словам адвоката, после того как уфимская полиция поработала над процессуальными огрехами, на которые указали в Петербурге, материалы «чудесным образом» приросли новыми документами.

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    Комментарии 22

    AndrewBarsik16 Авг 2022 в 10:50
    Шевчук строго следует Завету Всевышнего: "Блажен муж, который не ходит на собрание нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей." Нечего ему делать в Содоме, наполненном покорными малограмотными женщинами с низкой социальной ответственностью в длинных чёрных скорбных одеяниях.
    +1−0
    Antuan Rokanten16 Авг 2022 в 10:39
    Дядя Юра - мы с тобой!
    +3−0
    mynine16 Авг 2022 в 10:36
    Больше всего в мире русскую культуру отменяют в России. Такой вот парадокс.
    +1−0
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