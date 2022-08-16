Суд начал слушать дело Шевчука. Лидер ДДТ на онлайн-диалог не вышел

В Советском суде Уфы начали процесс по делу Юрия Шевчука, которому вменяют дискредитацию российской армии. Музыканту предоставили возможность посетить заседание в формате удалёнки.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 16 августа на связь с уфимскими коллегами вышел Дзержинский районный суд города. В зал к судье Никитиной во вторник приглашали Шевчука, он возможностями видеосвязи не воспользовался.



«Правильно понимаю, что Шевчук Юрий Юлианович в судебное заседание не явился? — уточнила судья из Уфы и завершила видеоконференцию: — Всё понятно, спасибо».

