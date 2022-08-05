Адвокат Шевчука рассказал о «чудесном появлении» в деле новых документов

В материалах дела о дискредитации Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП) в отношении лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука «чудесным образом» появились новые документы, которых не было в момент ознакомления с ними стороны защиты в Дзержинском суде Петербурга.

Об этом в пятницу, 5 августа, в уфимском суде рассказал адвокат музыканта Александр Передрук.



«Это достаточно удивительно, потому что материалы дела были сформированы и направлены в Дзержинский суд в полном объеме. Как там появились новые документы, пока что я не представляю», — рассказал адвокат музыканта.

