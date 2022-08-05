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    Адвокат Шевчука рассказал о «чудесном появлении» в деле новых документов

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    В материалах дела о дискредитации Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП) в отношении лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука «чудесным образом» появились новые документы, которых не было в момент ознакомления с ними стороны защиты в Дзержинском суде Петербурга.

    Об этом в пятницу, 5 августа, в уфимском суде рассказал адвокат музыканта Александр Передрук.

    «Это достаточно удивительно, потому что материалы дела были сформированы и направлены в Дзержинский суд в полном объеме. Как там появились новые документы, пока что я не представляю», — рассказал адвокат музыканта.

    Передрук считает, что документы, появившиеся в деле, подтверждают направление копии протокола Шевчуку. Однако защита лидера «ДДТ» заявляет, что он не получал такого документа.

    «При ознакомлении с материалами дела я не увидел этих документов <…> Сейчас они каким-то чудесным образом появились. Хочу узнать каким», — сказал он.

    Накануне стало известно, что в Уфе суд отказал в переносе дела о дискредитации ВС РФ в Санкт-Петербург.

    Юрию Шевчуку вменяют дискредитацию российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) после майского концерта в Уфе, где он обратился к залу с речью о том, что такое Родина. Позже Шевчук рассказал о подробностях случившегося.

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