Адвокат Шевчука рассказал о «чудесном появлении» в деле новых документов

В материалах дела о дискредитации Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП) в отношении лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука «чудесным образом» появились новые документы, которых не было в момент ознакомления с ними стороны защиты в Дзержинском суде Петербурга.
Об этом в пятницу, 5 августа, в уфимском суде рассказал адвокат музыканта Александр Передрук.
«Это достаточно удивительно, потому что материалы дела были сформированы и направлены в Дзержинский суд в полном объеме. Как там появились новые документы, пока что я не представляю», — рассказал адвокат музыканта.
Передрук считает, что документы, появившиеся в деле, подтверждают направление копии протокола Шевчуку. Однако защита лидера «ДДТ» заявляет, что он не получал такого документа.
«При ознакомлении с материалами дела я не увидел этих документов <…> Сейчас они каким-то чудесным образом появились. Хочу узнать каким», — сказал он.
Накануне стало известно, что в Уфе суд отказал в переносе дела о дискредитации ВС РФ в Санкт-Петербург.