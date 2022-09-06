«ДДТ» назвала дату выхода нового альбома и показала обложку

Новый альбом российской рок-группы «ДДТ» выйдет 29 сентября — первыми его услышат участники сбора на сайте Planeta.ru, а 6 октября — все остальные. Об этом лидер коллектива Юрий Шевчук сообщил 6 сентября в соцсетях.
Альбом «будет состоят в основном из лирических композиций, написанных до 24 февраля 2022 года», — написал музыкант.
Он назвал предстоящий релиз частью новой программы «Эволюция». Премьера концертной программы «ДДТ» под таким названием стартовала в 2022 году. Некоторые песни из нового альбома уже слышали те, кто посетил недавние живые выступления группы.
«Некоторые песни вы уже слышали на концертах, а какие-то услышите впервые», — сообщил Шевчук.
Релиз станет второй частью альбома «Творчество в пустоте». Его первая часть вышла 28 октября 2021 года и была записана на деньги, собранные поклонниками через краудфандинг.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что концерт «ДДТ», который должен был пройти 24 сентября на «Газпром Арене», снова не состоится. Как сообщил источник нашего издания, мероприятие перенесли на 27 мая 2023 года.
В августе Советский районный суд города Уфы признал Юрия Шевчука виновным в дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Музыканта оштрафовали на 50 тысяч рублей.