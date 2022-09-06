«ДДТ» назвала дату выхода нового альбома и показала обложку

Новый альбом российской рок-группы «ДДТ» выйдет 29 сентября — первыми его услышат участники сбора на сайте Planeta.ru, а 6 октября — все остальные. Об этом лидер коллектива Юрий Шевчук сообщил 6 сентября в соцсетях.



Альбом «будет состоят в основном из лирических композиций, написанных до 24 февраля 2022 года», — написал музыкант.



Он назвал предстоящий релиз частью новой программы «Эволюция». Премьера концертной программы «ДДТ» под таким названием стартовала в 2022 году. Некоторые песни из нового альбома уже слышали те, кто посетил недавние живые выступления группы.

