«Там царит безнадёга, одна кольцевая дорога». «ДДТ» выпустила клип на песню «В раю одиноко» из нового альбома

14 сентября, в день рождения участницы группы Алены Романовой, «ДДТ» выпустила клип на новую песню «В раю одиноко». Он снят без декораций, на белом фоне, и только дым тянется среди музыкантов группы, играющих и поющих в черно-белых одеждах (режиссерами выступили сам Юрий Шевчук и Артём Онащенко).
«Как победить в проигранной драке? Как извиниться перед тем, кто не с нами?» — звучит в куплете песни, в припеве которой автор рассуждает, «возможно ли снова эту жизнь прожить, без тоски и тревоги вернуться к началу?», и говорит о безнадежности в гламурном раю, где скучно и пусто.
Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UC9AR3EQ220Wa1i9sO8gCO2Q" target="_blank" class="io-leave-page _">officialddt</a>/YouTube
На стриминговых платформах песня должна появиться 15 сентября.
Новый альбом «ДДТ» «Творчество в пустоте — 2», состоящий из 14 композиций, участники проекта «ДДТ» на Planeta.ru получат 29 сентября, на стримингах он появится 6 октября. К настоящему времени на выпуск нового альбома группа собрала свыше 4,5 миллиона рублей. Песни были написаны в 2021–2022 годах, как ранее предупредил Юрий Шевчук, «до 24 февраля 2022 года».