«Там царит безнадёга, одна кольцевая дорога». «ДДТ» выпустила клип на песню «В раю одиноко» из нового альбома

14 сентября, в день рождения участницы группы Алены Романовой, «ДДТ» выпустила клип на новую песню «В раю одиноко». Он снят без декораций, на белом фоне, и только дым тянется среди музыкантов группы, играющих и поющих в черно-белых одеждах (режиссерами выступили сам Юрий Шевчук и Артём Онащенко).



«Как победить в проигранной драке? Как извиниться перед тем, кто не с нами?» — звучит в куплете песни, в припеве которой автор рассуждает, «возможно ли снова эту жизнь прожить, без тоски и тревоги вернуться к началу?», и говорит о безнадежности в гламурном раю, где скучно и пусто.