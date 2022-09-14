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    В Раменском шестилетнюю девочку нашли в квартире рядом с телами умерших родителей

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    4 комментария

    Шестилетнюю девочку, которая была в квартире с телами умерших родителей, нашли в подмосковном Раменском. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области 13 сентября.

    Инцидент произошел в доме по Десантной улице. Кто именно забил тревогу, не сообщается. «Установлено, что семья не состоит на учетах в органах КДН (комиссии по делам несовершеннолетних). Осуществляется осмотр места происшествия, проводятся опросы. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз с целью установления причины смерти», — рассказали в СК.

    Внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружили. По данным источника РИА Новости, родители ребенка могли отравиться наркотиками.

    Девочку доставили в больницу на обследование. Угрозы жизни и здоровью ребенка нет.

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    Комментарии 4

    4u6uc14 Сен 2022 в 00:09
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