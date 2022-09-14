В Раменском шестилетнюю девочку нашли в квартире рядом с телами умерших родителей

Шестилетнюю девочку, которая была в квартире с телами умерших родителей, нашли в подмосковном Раменском. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области 13 сентября.



Инцидент произошел в доме по Десантной улице. Кто именно забил тревогу, не сообщается. «Установлено, что семья не состоит на учетах в органах КДН (комиссии по делам несовершеннолетних). Осуществляется осмотр места происшествия, проводятся опросы. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз с целью установления причины смерти», — рассказали в СК.