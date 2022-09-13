Суд в Петербурге дал губернатору возможность распустить непокорных депутатов Смольнинского

Разбирательство длилось почти год. Заседания всё время переносились. И только после того, как оппозиционные депутаты решили попросить Государственную думу объявить импичмент президенту Владимиру Путину, дело сдвинулось с мёртвой точки. Суд признал, что муниципальный совет бездействовал в течение трёх месяцев в 2021 году. Глава муниципального совета Григорий Ранков в это время болел.

«Это даёт возможность губернатору распустить муниципальный совет. Но мы будем оспаривать это решение, это ещё затянется», — отметил Юферев.



Напомним, что муниципальные депутаты округа Смольнинское в центре Петербурга вечером 7 сентября провели встречу на крыльце муниципалитета. На ней они проголосовали за то, чтобы обратиться в Государственную думу и предложить ей отстранить Владимира Путина от власти из-за ситуации на территории Украины. После этого депутатов вызвали в полицию и составили протоколы о дискредитации армии.

