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    Суд в Петербурге дал губернатору возможность распустить непокорных депутатов Смольнинского

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    Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требование прокуратуры Петербурга о возможности роспуска муниципального совета «Смольнинское». Об этом «Фонтанке» 13 сентября сообщил муниципальный депутат Никита Юферев.

    Разбирательство длилось почти год. Заседания всё время переносились. И только после того, как оппозиционные депутаты решили попросить Государственную думу объявить импичмент президенту Владимиру Путину, дело сдвинулось с мёртвой точки. Суд признал, что муниципальный совет бездействовал в течение трёх месяцев в 2021 году. Глава муниципального совета Григорий Ранков в это время болел.

    «Это даёт возможность губернатору распустить муниципальный совет. Но мы будем оспаривать это решение, это ещё затянется», — отметил Юферев.

    Напомним, что муниципальные депутаты округа Смольнинское в центре Петербурга вечером 7 сентября провели встречу на крыльце муниципалитета. На ней они проголосовали за то, чтобы обратиться в Государственную думу и предложить ей отстранить Владимира Путина от власти из-за ситуации на территории Украины. После этого депутатов вызвали в полицию и составили протоколы о дискредитации армии.

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