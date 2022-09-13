«Немножко встревожили». Что российские эмигранты думают про бои на границе Армении

Фото: Дмитрий Духанин/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





После 24 февраля в Армению уехали тысячи россиян. Они покинули страну из-за начавшихся на украинской территории боевых действий, но оказались рядом с военной агрессией.

Бои с участием артиллерии, крупнокалиберного и стрелкового оружия прошли на границе Армении и Азербайджана в ночь на 13 сентября. Сообщается о десятках погибших и раненых. Стороны обвиняют в эскалации конфликта друг друга. Читайте также: Что известно об обострении конфликта межу Азербайджаном и Арменией.



«Фонтанка» поговорила с российскими эмигрантами, чтобы понять, с каким настроением они проснулись 13 сентября.

Андрей, 24 года, журналист

«На глобальные планы, конечно, это не повлияло, какие-то ситуативные планы всё-таки поменялись, потому что я сотрудничаю с местными журналистами, и мы начали с утра очень оперативно работать. Мыслей о том, чтобы переезжать, нет, всё-таки подобные провокации со стороны Азербайджана происходят часто. Я не берусь делать прогнозы, [что будет дальше]. Может быть всё.

Всё произошло ночью. Меня поразило именно то, что территория Армении как суверенного государства подверглась обстрелу, вот что меня очень сильно задело. Я ничего не боюсь, боюсь только, что гибнут люди. У меня очень много друзей-армян, я нахожусь здесь с самого начала [боевых действий на территории Украины], то есть уже больше полугода. И до этого сюда тоже ездил, поэтому тут у меня много близких. За себя не переживаю, потому что человек такой. Мне людей жалко».

Ксения, 27 лет, юрист

«У меня не было планов уезжать из Армении до того, как это всё началось, и сейчас таких планов тоже не появилось. Конечно, новости об обстрелах немножко встревожили, но я нахожусь в Ереване, где пока все нормально. Естественно, досюда не достреливали, и, насколько я понимаю, по городу никто стрелять не собирается, поэтому продолжается обычная спокойная жизнь.

Эмоционально я на самом деле чувствую себя нормально. Тревожно было ночью, поскольку было непонятно, насколько крупномасштабно это развернётся. Прошло уже больше 12 часов, и какого-то активного продвижения по территории Армении мы не видим. Пока что сохраняем спокойствие и продолжаем жить, как жили. Естественно, я боюсь, что это перерастет в крупномасштабный конфликт, что стороны не договорятся о прекращении огня. Любая война — это, в первую очередь, гибель людей. Это ужасно».

Игорь, 30 лет, IT-менеджер

«Живем в Ереване с начала марта. Знали то, что едем минимум на полгода. Поэтому сняли квартиру на долгосрок и закупили многое в нее. Сейчас уже чувствуем себя местными: есть любимые места, появились друзья, знаем местную специфику и традиции.

Известия об обстрелах неприятны, но в наших головах ничего не поменялось. Обстановка между Арменией и Азербайджаном острая, но для многих, кто живет здесь, уже привычная.

Мы думаем о переезде дальше, но военные действия тут ни при чем совершенно. Мы скорее поняли, что местный менталитет нам не подходит. Конечно, если начнётся еще одна война, то уедем в течение суток. Думаем дальше в Грузию, Турцию или на Бали. Эмоционально же ощущаем себя намного лучше, безопаснее и спокойнее, чем в РФ».

Анна, 25 лет, юрист

«Я армянка, но выросла я в России и большую часть жизни провела там. В последнее время живу один год в Армении, один в России. В этом году я вернулась [в Ереван] в сентябре. Обосноваться успела отлично: здесь у меня много знакомых, я знаю все места, где мне приятно посидеть, магазины, в которых могу найти то, что мне нужно. Это всё вопрос времени и поиска.

Сообщения об обстрелах непосредственно кардинально не изменили мои мысли или состояние, потому что оно уже было очень сильно расшатано после моих личных событий в семье, потом после ковида, затем [боевые действия на территории Украины], приток в Армению большого количества русскоязычного населения, постоянный отъезд моих друзей и их рвение в Европу и Америку. По всем этим причинам я уже давно в постоянном поиске своего места на земле. Глобализация меня одновременно и радует, и пугает.



Новости, скорее наоборот, вызвали желание остаться здесь. Во время прошлой войны я была в России, и было очень тяжело переживать оттуда все эти события. Сейчас я чувствую себя спокойнее и комфортнее. Я не переживаю и не боюсь, потому что я здесь физически. Мой настрой — оставаться здесь до последнего момента, насколько это возможно. И помогать чем могу: организовывать гуманитарную помощь, поддерживать наших солдат морально, поддерживать граждан и не давать им входить в панику, распространять достоверную информацию отсюда миру, обеспечивать солдат необходимым, насколько я смогу. На крайний случай я готова взять в руки оружие, но только рядом с проверенными близкими людьми, потому что я не хочу стать пушечным мясом и впустую потратить свою жизнь».

Михаил, 42 года, преподаватель

«Мыслей уезжать нет. Может быть, это пока, но всё равно ехать особо некуда. И мы любим Армению. Эмоционально [чувствую себя] нехорошо, война всё-таки. Немного тревожусь, да, но особенных новых страхов не ощущаю. Я знал, что в Армении такое может быть, что за окружение у этой страны. Знали, куда ехали, поэтому не потрясло. Война 2020 года потрясла, а это её продолжение — уже нет».

Александр, 28 лет, дизайнер

«Я так или иначе собирался уезжать, сейчас просто хочется ускорить этот процесс. Ничего хорошего по этому поводу не чувствую, однако я понимал риски, когда сюда ехал. Старые конфликты еще будут себя проявлять в разных странах. Плохо будет почти везде.

Никто никому не обещал, что будет хорошо. Люди, как ни крути, животные. Надо жить дальше, успеть все, что хотелось. Мы с супругой ездим по разным странам и останавливаемся на подольше, где понравилось. В Армении понравилось, поэтому были тут несколько месяцев. Уедем на пару недель быстрее».

Дария, 32 года, фандрайзер

«Безусловно, мы слышали об обстрелах и о текущей ситуации на границах на юге Армении. Имея опыт того, как переживать новости о потенциальной войне, я абсолютно четко понимаю, что всегда нужно сохранять критическое мышление и в этом смысле эмоциональные какие-то составляющие максимально не допускать. Безусловно, мы понимаем, что в контексте событий, которые происходят между Россией и Украиной, всегда есть некая тревожность, но это совершенно не меняет планы на текущий момент. Очень интересно, как поведёт себя господин Путин, который должен отреагировать на официальный запрос Армении о том, что некая страна без предупреждения и без причин напала на другую страну.



Каких-то сильных [эмоциональных] потрясений нет, люди ждут официальную информацию и уже умеют воспринимать какие-то категоричные заявления устойчиво и анализировать источники, откуда они приходят. Безусловно, социальные сети и разного рода паблики и телеграм-каналы сейчас пытаются разогнать эту ситуацию. Я считаю, что в этом смысле нужно опираться только на официальную информацию и допускать, что, к сожалению, уже в любой точке мира мы можем менять свою локацию и прочее. Сейчас у меня таких планов нет. Есть желание, чтобы все люди, принимающие такие решения, подумали о том, смогли бы они отправить на войну своих детей и пойти на неё сами. Я считаю войну любого государства с любым абсолютной политической импотенцией».

Алина Ампелонская, Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

