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    Ночные бои между Арменией и Азербайджаном. Что известно?

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    Фото: Скриншот видео/Минобороны Армении
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    В ночь на вторник, 13 сентября, на границе Армении и Азербайджана прошли бои с участием артиллерии, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Есть десятки погибших и раненых. Стороны обвиняют друг друга в эскалации.

    Минобороны Армении в полночь сообщило, что азербайджанские военные открыли «интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук». Армянские ВС, согласно заявлению, обстреливала артиллерия, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Уже утром премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, рассказал о гибели 49 военных со словами: «Это не окончательная цифра».

    Другую версию представило минобороны Азербайджана. В ведомстве сообщили, что армянские военные «совершили широкомасштабные диверсии» на Дашкесанском и Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы. Речь шла о минировании путей снабжения азербайджанских войск. Поэтому азербайджанская сторона приняла меры, чтобы «заглушить огневые точки и не допустить расширения конфликта». Как говорится в заявлении Азербайджана, позиции, укрытия и военные базы были обстреляны из разного оружия, в том числе минометами, подразделениями ВС Армении.

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    Из-за обстрелов по тревоге подняли военную базу России в армянском Гюмри.

    Ночью премьер Пашинян провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и созвонился с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Вскоре Армения обратилась за помощью к России, ОДКБ и Совбезу ООН. Также глава МИД Армении Арарат Мирзоян поговорил с российским коллегой Сергеем Лавровым и заместителем госсекретаря США Карен Донфрид, а премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

    Стороны договорились о перемирии к утру вторника. По данным СМИ, Баку и Ереван установили режим прекращения огня с 8:00 мск. Как пишет агентство Trend, Армения сначала нарушила договоренность, но режим прекращения огня все же был восстановлен с 8:15 мск.

    Утром во вторник МИД РФ заявил, что прекращение огня было достигнуто при посредничестве Москвы, но с 9:00 мск. Российская сторона выразила крайнюю озабоченность из-за произошедшего и надежду, что достигнутые договоренности будут выполняться в полном объеме. Также РФ призвала решать спорные проблемы Армении и Азербайджана «исключительно политико-дипломатическим путем».

    Прошлое обострение между странами произошло в начале августе. Тогда глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию.

    Фото: Скриншот видео/Минобороны Армении
    Фото: Sputnik Ближнее зарубежье
    Фото: Sputnik Азербайджан

    В сентябре 2020 года Армения и Азербайджан нарушили режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах. Стороны обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Через несколько дней президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. Лидеры РФ и Азербайджана, а также премьер-министр Армении договорились о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2 000 российских военных.

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