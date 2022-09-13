Ночные бои между Арменией и Азербайджаном. Что известно?

В ночь на вторник, 13 сентября, на границе Армении и Азербайджана прошли бои с участием артиллерии, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Есть десятки погибших и раненых. Стороны обвиняют друг друга в эскалации.

Минобороны Армении в полночь сообщило, что азербайджанские военные открыли «интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук». Армянские ВС, согласно заявлению, обстреливала артиллерия, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Уже утром премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, рассказал о гибели 49 военных со словами: «Это не окончательная цифра».