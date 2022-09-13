Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН после обстрелов со стороны Азербайджана

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за боевых столкновений на границе с Азербайджаном. Об этом 13 сентября передает корреспондент ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.





«В связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны», — рассказали в пресс-службе кабмина Армении.

В ночь на 13 сентября прошло экстренное заседание правительства, где обсуждались меры по противодействию шагов Азербайджана против суверенной территории Армении.