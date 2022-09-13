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    Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН после обстрелов со стороны Азербайджана

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    Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за боевых столкновений на границе с Азербайджаном. Об этом 13 сентября передает корреспондент ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.


    «В связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны», — рассказали в пресс-службе кабмина Армении.

    В ночь на 13 сентября прошло экстренное заседание правительства, где обсуждались меры по противодействию шагов Азербайджана против суверенной территории Армении.

    «Принято решение об официальном обращении к Российской Федерации с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Также будет обращение в Организацию Договора о коллективной безопасности и Совет Безопасности ООН в связи с агрессией в отношении суверенной территории Армении», — говорилось в сообщении кабмина.

    Накануне Минобороны Армении сообщило, что в полночь 13 сентября вооруженные силы Азербайджана открыли интенсивный огонь в направлении городов Горис, Сотк и Джермук. В свою очередь Минобороны Азербайжана заявило о масштабной диверсии со стороны Армении на границе.

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