Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН после обстрелов со стороны Азербайджана

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за боевых столкновений на границе с Азербайджаном. Об этом 13 сентября передает корреспондент ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.
«В связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны», — рассказали в пресс-службе кабмина Армении.
В ночь на 13 сентября прошло экстренное заседание правительства, где обсуждались меры по противодействию шагов Азербайджана против суверенной территории Армении.
«Принято решение об официальном обращении к Российской Федерации с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Также будет обращение в Организацию Договора о коллективной безопасности и Совет Безопасности ООН в связи с агрессией в отношении суверенной территории Армении», — говорилось в сообщении кабмина.
Накануне Минобороны Армении сообщило, что в полночь 13 сентября вооруженные силы Азербайджана открыли интенсивный огонь в направлении городов Горис, Сотк и Джермук. В свою очередь Минобороны Азербайжана заявило о масштабной диверсии со стороны Армении на границе.