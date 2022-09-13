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    Минобороны Армении сообщило об обстрелах со стороны Азербайджана

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    Министерство обороны Армении сообщает ночью 13 сентября об обстрелах приграничных зон азербайджанскими вооруженными силами, которые начались сразу после полуночи. Военные применяют артиллерию и беспилотники.

    «Подразделения ВС Азербайджана с 00.05 13 сентября начали интенсивный обстрел из артиллерийских средств, крупнокалиберного стрелкового вооружения по направлению армянских позиций близ Гориса, Сотка и Джермука», — передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

    Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило о масштабной диверсии со стороны Армении на границе, пишет ТАСС. Военное ведомство утверждает, что в результате диверсии есть потери в войсках.

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