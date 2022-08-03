«Возмездие», мобилизация и обострение. Что происходит в Нагорном Карабахе

Минобороны России заявило об обострении ситуации в Нагорном Карабахе и нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана.
«Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента. В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня», — говорится 3 августа в бюллетене миротворческого контингента РФ.
Отмечается, что РФ совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимает меры по стабилизации обстановки.
Тем временем в минобороны Азербайджана отчитались о взятии под контроль высот Гырхгыз, Сарыбаба и «ряда других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта». Там пояснили, что в среду в результате «террористическо-диверсионной операции армянских вооруженных формирований» погиб азербайджанский военный. В Баку считают, что этот инцидент является нарушением трехстороннего соглашения со стороны Еревана. В ответ на это ВС Азербайджана провели операцию «Возмездие», в ходе которой взяли указанные высоты, и в том числе нанесли удар с воздуха по воинской части армянских вооруженных формирований.
«Демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований было абсолютно неизбежно», — сказано в сообщении ведомства.
МИД Армении в ответ тоже обвинил Азербайджан в нарушении трехсторонних договоренностей и попытке «в одностороннем порядке изменить правовой режим в Лачинском коридоре». До этого секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян назвал нелегитимным требование Баку организовать сообщение между Арменией и Нагорным Карабахом не по Лачинскому коридору, а другим маршрутом.
На фоне обострения ситуации лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию.
В ОБСЕ призвали Ереван и Баку принять меры к деэскалации конфликта в регионе.
Накануне в Минобороны России заявили, что Азербайджан трижды нарушил режим прекращения огня, в результате чего был ранен представитель вооруженных формирований Нагорного Карабаха. Обстановку в регионе Владимир Путин вчера обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном, а министр обороны Сергей Шойгу пообщался с главой оборонного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.