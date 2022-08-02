Минобороны РФ: Азербайджан трижды нарушил режим прекращения огня в Нагорном Карабахе

ВС Азербайджана за сутки трижды нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, один человек ранен. Об этом 2 августа заявили в Минобороны РФ.
«За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана, в результате которых получил ранение представитель вооруженных формирований Нагорного Карабаха», – сказано в бюллетени миротворческого контингента.
При этом уточняется, что российским миротворцам во взаимодействии с представителями азербайджанской и армянской сторон удалось урегулировать обстановку.
Сегодня же Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном. В Кремле заявили, что они обсудили «отдельные практические аспекты» реализации трехсторонних соглашений по Нагорному Карабаху.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, поговорил с главой оборонного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым. «В ходе беседы обсуждались вопросы обеспечения региональной безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес», – сказано в пресс-релизе ведомства.