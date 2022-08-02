Минобороны РФ: Азербайджан трижды нарушил режим прекращения огня в Нагорном Карабахе

ВС Азербайджана за сутки трижды нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, один человек ранен. Об этом 2 августа заявили в Минобороны РФ.



«За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана, в результате которых получил ранение представитель вооруженных формирований Нагорного Карабаха», – сказано в бюллетени миротворческого контингента.

