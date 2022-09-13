СМИ: Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в приграничных районах. Об этом 13 сентября сообщает азербайджанское агентство Trend со ссылкой на источники.

Режим прекращения огня установился с 8:00 мск. Агентство уточняет, что армянская сторона якобы нарушила договоренность, но с 8:15 мск все же режим прекращения огня был установлен.

В ночь на 13 сентября правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за боевых столкновений на границе с Азербайджаном. Обе стороны сообщили об убитых и раненых в ходе боев на границе.