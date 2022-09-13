Армения и Азербайджан сообщили об убитых и раненых с обеих сторон в ходе боев на границе

В ходе вооруженного конфликта 13 сентября на границе с Азербайджаном армянские военные понесли потери, сообщили в минобороны Армении. Есть убитые и раненые.

«Последняя широкомасштабная провокация также была инициирована вооруженными силами Азербайджана. С армянской стороны есть жертвы и раненые», — заявил на брифинге пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

В Азербайджане также сообщили о потерях в личном составе в результате эскалации. По данным оборонного ведомства, армянские ВС подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия подразделения азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов.