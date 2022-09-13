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    Армения и Азербайджан сообщили об убитых и раненых с обеих сторон в ходе боев на границе

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    В ходе вооруженного конфликта 13 сентября на границе с Азербайджаном армянские военные понесли потери, сообщили в минобороны Армении. Есть убитые и раненые.

    «Последняя широкомасштабная провокация также была инициирована вооруженными силами Азербайджана. С армянской стороны есть жертвы и раненые», — заявил на брифинге пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

    В Азербайджане также сообщили о потерях в личном составе в результате эскалации. По данным оборонного ведомства, армянские ВС подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия подразделения азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов.

    «В результате есть потери среди личного состава, нанесен ущерб военной инфраструктуре», — сообщили в ведомстве.

    В ночь на 13 сентября правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за боевых столкновений на границе с Азербайджаном.

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