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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Этот фейерверк будет вечным. Петербург не устаёт находить поводы для праздника каждый день

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    3 комментария

    Камеры видеонаблюдения стали молчаливыми свидетелями очередного салюта в центре Петербурга вечером 12 сентября. На сей раз небо осветили яркие вспышки в районе Петроградской набережной.

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    Кадры сделаны супервидовой веб-камерой, трансляцию которой можно увидеть на специальной вкладке проекта «ОтЛичный Петербург». Заходите, чтобы увидеть то, что пропустили другие.

    К примеру, сегодня пользователи могли увидеть с высоты крестный ход по Невскому проспекту. А в начале августа красивый праздничный салют завершил фестиваль водного туризма. Ну и, конечно, благодаря супервидовой веб-камере можно любоваться прекрасными петербургскими закатами, даже если вы не планировали выходить на набережные.

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