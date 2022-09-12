Этот фейерверк будет вечным. Петербург не устаёт находить поводы для праздника каждый день

Камеры видеонаблюдения стали молчаливыми свидетелями очередного салюта в центре Петербурга вечером 12 сентября. На сей раз небо осветили яркие вспышки в районе Петроградской набережной.
Кадры сделаны супервидовой веб-камерой, трансляцию которой можно увидеть на специальной вкладке проекта «ОтЛичный Петербург». Заходите, чтобы увидеть то, что пропустили другие.
К примеру, сегодня пользователи могли увидеть с высоты крестный ход по Невскому проспекту. А в начале августа красивый праздничный салют завершил фестиваль водного туризма. Ну и, конечно, благодаря супервидовой веб-камере можно любоваться прекрасными петербургскими закатами, даже если вы не планировали выходить на набережные.