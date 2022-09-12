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    Из-за крестного хода закроют Невский проспект

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    В Петербурге помолились о российских властях и воинстве

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Крестный ход по Невскому проспекту завершился в Петербурге молебном на площади Александра Невского. Как передаёт корреспондент «Фонтанки» 12 сентября, духовенство молилось о своём руководстве, российских властях и воинстве и упоминало о сложных временах.

    Так, митрополит Варсонофий заметил, что день перенесения мощей святого Александра Невского нужен для сближения верующих. «Церковь во все времена говорит о преодолении разобщенности», — отметил он. Владыка напомнил, что сам князь в своё время принял сложное, мудрое политическое решение, решив сохранить страну. «В то время, как другие князья совершали неверные шаги, он обладал стратегическим предвидением, а также понимал сложность времени, в которое он жил», — добавил Варсонофий.

    Митрополит упомянул, что и мы сейчас живём в «непростое время для Отечества», поэтому каждый должен приносить ему пользу и черпать силы в молитве.

    Перед участниками крестного хода выступили председатель Заксобрания Александр Бельский и вице-губернатор Борис Пиотровский — он передал верующим поздравления от губернатора и правительства города.

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    Напомним, ради крестного хода в 10 часов закрыли движение на Казанской площади и на Невском проспекте (подробнее об ограничениях читайте на «Фонтанке»). К 12:50 большую часть Невского уже открыли. Заторы наблюдаются только у площади Александра Невского.

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    Видео крестного хода с супервидовых веб-камер транслировалось на специальной вкладке проекта «Отличный Петербург» на «Фонтанке».

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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