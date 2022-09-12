Из-за крестного хода закроют Невский проспект

Серьёзные ограничения движения введут сегодня в центре Петербурга в связи с Днем перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского — Днем Ништадтского мира и крестным ходом от Казанского кафедрального собора к площади Александра Невского.
Закроют движение на следующих участках:
- с 10:00 до 12:00 — Казанская площадь, Казанская улица от Гороховой улицы до Невского проспекта, Невский проспект от площади Александра Невского до Казанской улицы, переулок Сергея Тюленина;
- с 10:00 до 13:30 — Невский проспект от дома 175 по Невскому (рядом со станцией метро «Площадь Александра Невского — 2») до площади Александра Невского и площадь Александра Невского.
С вечера 11 сентября, как уже сообщала «Фонтанка», запрещена парковка транспорта на соседних улицах.
Общественный транспорт изменит свои маршруты. Как именно, можно посмотреть на сайте городской администрации.
Сейчас в центре Петербурга относительно свободно. В целом по городу загруженность дорог составляет обычные 4 балла по шкале «Яндекса».