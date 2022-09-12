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    Из-за крестного хода закроют Невский проспект

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    Серьёзные ограничения движения введут сегодня в центре Петербурга в связи с Днем перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского — Днем Ништадтского мира и крестным ходом от Казанского кафедрального собора к площади Александра Невского.

    Закроют движение на следующих участках:

    • с 10:00 до 12:00 — Казанская площадь, Казанская улица от Гороховой улицы до Невского проспекта, Невский проспект от площади Александра Невского до Казанской улицы, переулок Сергея Тюленина;
    • с 10:00 до 13:30 — Невский проспект от дома 175 по Невскому (рядом со станцией метро «Площадь Александра Невского — 2») до площади Александра Невского и площадь Александра Невского.
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    С вечера 11 сентября, как уже сообщала «Фонтанка», запрещена парковка транспорта на соседних улицах.

    Общественный транспорт изменит свои маршруты. Как именно, можно посмотреть на сайте городской администрации.

    Сейчас в центре Петербурга относительно свободно. В целом по городу загруженность дорог составляет обычные 4 балла по шкале «Яндекса».

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