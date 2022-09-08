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    Крестный ход в День перенесения мощей Александра Невского перекроет центр Петербурга

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Мероприятия ко Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского изменят схему движения в центре Петербурга. Первые ограничения начнут действовать уже вечером 11 сентября, а 12 сентября улицы перекроют.

    С 20:00 11 сентября до 18:00 12 сентября в боковом проезде площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского сузят проезжую часть, сообщает 8 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Кроме того, на площади Александра Невского будет запрещено парковаться.

    В понедельник, 12 сентября, для проезда закроют:

    • с 10:00 до 12:00 — Казанскую площадь, Казанскую улицу от Гороховой улицы до Невского проспекта, Невский проспект от площади Александра Невского до Казанской улицы, переулок Сергея Тюленина;
    • с 10:00 до 13:30 — Невский проспект от дома 175 по Невскому до площади Александра Невского и площадь Александра Невского.
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    А с полуночи до 23:59 на Казанской площади, участке Казанской улицы от Гороховой улицы до Невского проспекта, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина, в переулке Сергея Тюленина и на Невском проспекте от Полтавской улицы до площади Александра Невского запретят парковку.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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