47news: Экс-глава поселка Свердлова Шорников задержан

Задержан бывший врио главы администрации посёлка имени Свердлова Андрей Шорников. Об этом 7 сентября пишет 47news со ссылкой на источники.



По данным издания, экс-чиновника доставили в СУ Следственного комитета по Ленобласти в рамках уголовного дела о получении взятки. Вероятно, что в ближайшее время он будет процессуально задержан, а суд рассмотрит вопрос о его аресте.



«Фонтанка» писала, что 2 сентября сотрудники ГУ МВД и ФСБ пришли к Шорникову с обысками. Сам он заявил, что не присутствовал в тот момент в квартире, так как уже уехал на работу, а обо всем узнал от журналистов.

