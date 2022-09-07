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    47news: Экс-глава поселка Свердлова Шорников задержан

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    Задержан бывший врио главы администрации посёлка имени Свердлова Андрей Шорников. Об этом 7 сентября пишет 47news со ссылкой на источники.

    По данным издания, экс-чиновника доставили в СУ Следственного комитета по Ленобласти в рамках уголовного дела о получении взятки. Вероятно, что в ближайшее время он будет процессуально задержан, а суд рассмотрит вопрос о его аресте.

    «Фонтанка» писала, что 2 сентября сотрудники ГУ МВД и ФСБ пришли к Шорникову с обысками. Сам он заявил, что не присутствовал в тот момент в квартире, так как уже уехал на работу, а обо всем узнал от журналистов.

    Подробно о политическом кризисе в Свердлова читайте в статье 47news.

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