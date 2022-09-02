Сижу в кафе. Журналисты нашли и. о. главы администрации Свердлова раньше полиции и ФСБ

И. о. главы администрации Свердлова Андрей Шорников узнал об утренних обысках от журналистов.
Он ответил на звонок 47news 2 сентября и сообщил, что утром его не застали, потому что он уже выехал на работу, но туда Шорникова не пустили, заявив о проводимых следственных действиях. И он пошел гулять по поселку.
«Пошёл гулять по посёлку, сижу в кафе, если интересно — в первом микрорайоне», — сказал он.
Его семья, по словам и. о. главы администрации Свердлова, уехала в отпуск. Поэтому в квартире сотрудники полиции и ФСБ никого не застали.
Шорников пояснил интерес силовиков к его персоне возбужденным уголовным делом по статье 327 «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Оно появилось после увольнения начальника отдела по правовым контрактам Юлии Рейхерт. Она ранее заявляла, что подписанное Шорниковым распоряжение — подделка.
«Фонтанка» писала, что утром три десятка сотрудников полиции и ФСБ вынуждены были звать МЧС, чтобы открыть дверь в квартиру