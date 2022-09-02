Сижу в кафе. Журналисты нашли и. о. главы администрации Свердлова раньше полиции и ФСБ

И. о. главы администрации Свердлова Андрей Шорников узнал об утренних обысках от журналистов.



Он ответил на звонок 47news 2 сентября и сообщил, что утром его не застали, потому что он уже выехал на работу, но туда Шорникова не пустили, заявив о проводимых следственных действиях. И он пошел гулять по поселку.



«Пошёл гулять по посёлку, сижу в кафе, если интересно — в первом микрорайоне», — сказал он.



Его семья, по словам и. о. главы администрации Свердлова, уехала в отпуск. Поэтому в квартире сотрудники полиции и ФСБ никого не застали.

