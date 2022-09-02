Полиция и ФСБ пришли к и.о. главы администрации Свердлова Андрею Шорникову, но им никто не открыл

С помощью специалистов МЧС сотрудники ГУ МВД и ФСБ смогли попасть в «гости» к и.о. главы администрации поселка имени Свердлова Андрею Шорникову.



Визит состоялся в рамках расследования уголовного дела, сообщает 2 сентября издание 47news. Правда, пока точно неизвестно, по какой статье оно возбуждено, «это либо какая-то взятка, либо ситуация по земле в Свердлова», говорят источники издания.



В квартире, несмотря на ранний час, никого не было. Самого Шорникова, по предварительной информации, там тоже не было. А его жена покинула жилплощадь после звонка в неизвестном направлении.

