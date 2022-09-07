«Впереди камера на 60». Кто наснимал петербуржцев с треног на миллионы штрафов

Число комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Петербурге до конца года должно вырасти с 724 до 900. Каждый месяц в их объективы попадает до миллиона правонарушений. «Фонтанка» узнала, кто и сколько зарабатывает на лихачах и стоят ли риски тех денег, что платит Смольный.



Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Как это ни странно, все камеры фиксации нарушений на городских дорогах — так или иначе — частные. Городские службы их лишь арендуют у коммерсантов. В отличие, например, от Подмосковья, где частники занимаются и сбором штрафов, петербургские операторы рынка зарабатывают лишь фиксированные суммы по договору с городом и в росте собираемости штрафов вообще не заинтересованы.

Камеры на петербургских дорогах — зона ответственности подведомственного комитету по информатизации и связи Городскому мониторинговому центру (ГМЦ). Именно он проводит конкурсы на аренду и обслуживание стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Какие системы следят за петербургскими водителями

Стационарных аппаратов разных типов в городе сейчас установлено более 680. Их почти безраздельно город арендует у «Ростелекома». В марте прошлого года ГМЦ заключил с компанией два трехлетних контракта на общую сумму 1,55 млрд рублей, а в апреле 2022 года — еще один до конца февраля 2025 года на 1,54 млрд рублей.



На днях на «нулевых чтениях» бюджета в петербургском Заксобрании обсуждали целесообразность выделения денег на аренду. Чиновники уверяют, что с экономической точки зрения это более выгодно, чем самим покупать и обслуживать их.

По городу стоят системы разных видов. Техническим обслуживанием «Форсажей» и «АвтоУраган-ВСМ» до 2023 года занимается чувашское ООО «Горизонт», основная деятельность которого — уборка зданий и помещений. Компании выделили на техобслуживание 21 млн рублей.

За «Кордонами» следит ООО «Нико Сервис» (электромонтажная компания из Тверской области с выручкой 153 млн рублей в 2021 году). На обслуживание петербургских камер она получила 24 млн рублей.



Еще есть системы «Кречет-С» и «Кречет-СМ». Их в прошлом году за 24 млн рублей модернизировала петербургская компания-производитель «Ольвия». Это крупная фирма с выручкой 625 млн рублей и чистой прибылью 128 млн рублей. Кроме «Кречетов» она производит «Скаты», «Дуэты» и «Оракулы».



Треноги на обочинах

Все договоры на ремонт и обслуживание передвижных систем были заключены в прошлом году и поделены между собой четырьмя компаниями, но часть контрактов истекла. Поэтому, если в определённый период времени по городу возили до 80 «Кордонов-М», сейчас их осталось 44.



Почти все эти аппараты перевозит и обслуживает ООО «Ленрустранс», крупнейший и единственный участник петербургского рынка на данный момент. Компания получила год назад контракт почти на 91 млн рублей, который в марте этого года был продлен допсоглашением. В условиях сказано, что фирма должна оперировать 40 комплексами «Кордон-М» по восемь часов семь дней в неделю. Места их установки определяет ГИБДД. Итого на 40 машин 116,8 тыс. часов в год в жару, дождь и снег.

Второй по размеру контракт — на 29,7 млн рублей — получила московская компания «Интеллектуальные технологии безопасности» («ИТБ»). Он был рассчитан на 10 месяцев и закончился в феврале этого года. В арсенале у фирмы находились 20 «Кордонов».



Гендиректор ООО «ИТБ» Дмитрий Иванов отмечает огромный опыт работы своей компании на рынке систем общественной безопасности. По его словам, Петербург одним из последних регионов России стал использовать их комплексы фотовидеофиксации на постоянной основе.

«Первые два месяца работы были настоящим испытанием: многочисленные нападения агрессивных граждан, блокировка работы комплексов и угрозы, — вспоминает он. — Мы ушли из региона с отрицательным для компании в разрезе этого контракта финансовым результатом».



Сейчас организация выполняет те же работы в Курганской и Мурманской областях на общую сумму 55 млн рублей, а также поставляет системы фотовидеофиксации госномеров и нарушений Федеральной таможенной службе и профильному ведомству в Орловской области на 104,2 млн рублей (данные СПАРК).

Стоимость контрактов в регионах отличается из-за разных требований к их исполнению: количеству и длительности смен, наличию однотипных брендированных автомобилей, обязанностям по установке и контролю знаков, наличию системы мониторинга, способам организации связи, страхованию оборудования и так далее. Учитывается средний доход в конкретном регионе.



Кроме того, логично учитывать в стоимости контракта расходы на обслуживание автомобилей, которые за последние месяцы заметно выросли.

«Если вы хотите адреналина побольше»

Также 20 «Кордонами» в ноябре — декабре прошлого года управляла петербургская компания «Автоперспектива» за 5,4 млн рублей. Фирма с выручкой 148 млн рублей занимается коммерческими транспортными перевозками. Кроме того, в ее портфеле немало госконтрактов на перевозки для нужд различных социальных учреждений города, услуги такси и грузоперевозки. Опыт с обслуживанием камер на дорогах оказался довольно тяжелым, тем более в предновогодний период, признается владелец и гендиректор компании Артем Савостин (до июля 2020 года он также возглавлял и ООО «Ленрустранс»).



«Сложно, очень сложно. Люди у нас разные. Некоторые не понимают, считают, что мы зарабатываем деньги. Помимо хулиганства было и рукоприкладство, операторов били. Сейчас их сложно набрать. Некоторые люди приходят устраиваться на работу, думают — водителем, а потом узнают… Присутствует негативное отношение. Оно, наверное, меняется по чуть-чуть, но все равно есть диссонанс у некоторых людей, не хотят работать в данном направлении», — рассказывает предприниматель.

На случай конфликта операторам рекомендуют не вступать в словесную перепалку, оставаться в закрытой машине. Оперативно укрыть от нападения аппаратуру не получится, «Кордоны» увесистые, и размещают их обычно вне салона — на треноге и на крыше автомобиля. Поругаться останавливался даже один известный законотворец: «Ходил, ругался, говорил: "Вот, вы — люди нетрадиционной сексуальной ориентации"».



«При этом на каждом автомобиле есть выписка: что за контракт, кто заказчик, вся контактная информация. Вплоть до того, что мы делали QR-коды, по которым можно перейти на сайт закупки, посмотреть, что это такое. Потому что мы — исполнитель. Нам без разницы, сколько штрафов будет, мы не зарабатываем на них. Нам куда сказали встать, туда и встаем», — объясняет Савостин.



Еще один закончившийся контракт на небольшие 880 тыс. рублей связан с контролем нарушений правил парковки. Его в марте 2021 года выиграло ООО «Компьютерный сервис» из Карелии. Сотрудники компании дежурили с 30 измерителями «Паркон-А» в районе автобусных парков № 1, 5, 6, 7. Кажется, что это более спокойная работа, да не тут-то было.

«В начале прошлого года у нас были такие комплексы, как «Паркон». У нас даже один пострадал, — продолжает рассказ о наболевшем гендиректор «Автоперспективы». — Там товарищ из Узбекистана вступил в перепалку, побил нашего оператора и утащил блок от комплекса из машины. Слава богу, нашли, но с человека взять было нечего, пришлось нам самим выплачивать [ущерб]. В общем, интересная работа, если вы хотите адреналина побольше».

7 миллионов нарушений

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по информатизации и связи, с начала 2022 года по 6 сентября городские системы фотовидеофиксации зафиксировали 6,3 млн нарушений ПДД. Информацией о сумме назначенных штрафов в комитете не обладают.



Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев водители попадаются на превышении скорости. Например, в 2021 году более чем из 7,3 млн нарушений на несоблюдение скоростного режима пришлось 98%. Даже если все эти нарушения проходили по минимальной планке штрафа в 500 рублей, то общая сумма назначенных штрафов могла бы составить 3,65 млрд. Но, как правило, часть могли оспорить, а часть привела бы к более серьезному наказанию.

Как писал «Коммерсант» https://www.kommersant.ru/doc/5293024 со ссылкой на отчетность ГИБДД за прошедший год, наибольшее количество штрафов выставляют в регионах, где больше развита система автоматической фиксации нарушений. Например, в Москве из 31,9 млн постановлений 30,7 млн — это результат работы камер. В Петербурге по итогам прошлого года выставили 6,8 млн штрафов на 4,6 млрд рублей. Сколько из них приходилось на камеры, не уточняется. Хотя собираемость этих штрафов оставляет желать лучшего, следует из опыта столицы, где оплачивают примерно каждый второй.



Зачем оно надо

Споры по поводу систем фотовидеофиксации нарушений на дорогах не утихают. С одной стороны, водители их ненавидят, с другой — ГИБДД, власти регионов и причастные предприниматели отмечают их эффективность.

«Именно они (передвижные камеры фотовидеофиксации. — Прим. ред.), несмотря на раздражение автолюбителей, удерживают водителей от нарушений и принуждают снижать скорость. Статистика убедительно говорит о колоссальной пользе — сложно игнорировать снижение аварийности и количества жертв ДТП в местах дислокации таких комплексов», — считает глава компании «ИТБ» Дмитрий Иванов.

В Госавтоинспекции отмечали, что в местах функционирования камер снижается общее количество происшествий и тяжесть их последствий, а ежегодно с их помощью ликвидируются порядка 1,5 тыс. мест концентрации ДТП. Смольный в 2021 году приводил такие примеры: комплекс на Индустриальном проспекте в июле зафиксировал 18 765 нарушений, а в ноябре — уже 4 171, на Воскресенской набережной в июле было зафиксировано 8 391 нарушение, в ноябре — 2 286.



В то же время в августе депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов призвал демонтировать 70% камер, поскольку, по его мнению, из инструмента безопасности они превратились в бизнес, а их «нашествие» деформировало систему ГИБДД. Его коллега-единоросс, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» Александр Васильев ранее заявлял в СМИ, что «прямой взаимосвязи между количеством установленных устройств для фиксации нарушений ПДД и мест концентрации аварий не выявлено».

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

