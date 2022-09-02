Католики просят Смольный отдать им здание на Васильевском острове. Там находится районный центр соцпомощи семье

Подворье Римско-католической епархии Божией Матери попросило власти Петербурга передать религиозной организации безвозмездно в собственность дом
Речь идет о здании бывшего дома убежища для бедных римско-католического исповедания. Как указано в заявке, подворье впервые обратилось в Смольный с этой просьбой в марте 2022 года. Чиновники вернули комплект документов в связи с недостаточностью исторических сведений и несоответствием представленных документов необходимому перечню. 1 сентября религиозная организация направила заявление повторно.
Как отмечает организация, в 1857 году на Васильевский остров был переведен женский сиротский приют, а в 1859 году был утвержден устав «Дома-приюта для убогих римско-католического исповедания». Убежищем заведовал специальный комитет, в состав которого входили прихожане церкви Святой Екатерины.
Как считает подворье, принимая во внимание свод законов Российской империи, устав общества и «безусловно строго конфессиональный характер организации», она, как и аналогичные ей, являются «церковными благотворительными учреждениями, «религиозными организациями». В приюте в разные годы проживали от 10 до 55 девочек, он прекратил свое существование в 1917 году.
Постройка, на которую претендует подворье Римско-католической епархии, — это трехэтажное здание. Первый двухэтажный каменный дом построили в 1830-е годы. В 1860–1890-е годы архитектор Николай Бенуа немного переделал здание. В 1896-м оно «приросло» третьим этажом, а в 1900 году его соединили с соседним — справа. До того как в здании поселился приют, там некоторое время жила Анна Петровна Керн, которой Александр Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновенье».
В настоящее время в здании располагаются центр социальной помощи семье и детям Василеостровского района, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, ресторан и несколько офисов.