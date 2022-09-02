    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, с-з

    764мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd60.24eur60.28
    Живи на Невском!Как подать на финскую визуКуда пойти на выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Католики просят Смольный отдать им здание на Васильевском острове. Там находится районный центр соцпомощи семье

    2013
    7 комментариев

    Подворье Римско-католической епархии Божией Матери попросило власти Петербурга передать религиозной организации безвозмездно в собственность дом № 25–27, лит. А, на 14-й линии Васильевского острова. Это следует из информации, опубликованной на сайте комитета имущественных отношений.

    Речь идет о здании бывшего дома убежища для бедных римско-католического исповедания. Как указано в заявке, подворье впервые обратилось в Смольный с этой просьбой в марте 2022 года. Чиновники вернули комплект документов в связи с недостаточностью исторических сведений и несоответствием представленных документов необходимому перечню. 1 сентября религиозная организация направила заявление повторно.

    Как отмечает организация, в 1857 году на Васильевский остров был переведен женский сиротский приют, а в 1859 году был утвержден устав «Дома-приюта для убогих римско-католического исповедания». Убежищем заведовал специальный комитет, в состав которого входили прихожане церкви Святой Екатерины.

    Как считает подворье, принимая во внимание свод законов Российской империи, устав общества и «безусловно строго конфессиональный характер организации», она, как и аналогичные ей, являются «церковными благотворительными учреждениями, «религиозными организациями». В приюте в разные годы проживали от 10 до 55 девочек, он прекратил свое существование в 1917 году.

    Постройка, на которую претендует подворье Римско-католической епархии, — это трехэтажное здание. Первый двухэтажный каменный дом построили в 1830-е годы. В 1860–1890-е годы архитектор Николай Бенуа немного переделал здание. В 1896-м оно «приросло» третьим этажом, а в 1900 году его соединили с соседним — справа. До того как в здании поселился приют, там некоторое время жила Анна Петровна Керн, которой Александр Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновенье».

    В настоящее время в здании располагаются центр социальной помощи семье и детям Василеостровского района, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, ресторан и несколько офисов.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close