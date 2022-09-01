«Смертность в России в 12 раз выше, чем в Израиле, из-за неправильной терапии»: доктор Бриль о том, как спасаться в новую волну

Медик считает, что поголовное ношение масок везде и всюду уже не требуется Фото: Борис Бриль, Артем Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться





Количество зараженных ковидом в стране опять растет. Вчера было 46 тысяч заболевших, накануне — меньше почти на 10 тысяч. Мы поговорили о новом этапе пандемии с известным израильским медиком Борисом Брилем — он учился в Красноярске, но уже давно живет за границей. Борис Бриль — практикующий врач, он ведет популярный блог про доказательную медицину (мы не можем дать ссылку на блог, так как он в запрещенной в России соцсети).



— В России и других странах набирает силу новая волна коронавируса. В чем ее особенности?

— Эта волна отличается от предыдущих в первую очередь тем, что смертность гораздо ниже. Даже если сравнивать с последней волной, которая уже не была такой страшной, то у нынешней смертность всё равно ниже. И при этом больше распространение. — Можно ли сказать, что коронавирус переходит в разряд обычных простуд? — Конечно. Он уже перешел. Пандемия закончилась. В мире набралось то критическое количество переболевших и вакцинированных людей, которое было необходимо для выработки коллективного иммунитета. Вы сейчас не знаете ни одного человека, который не переболел или не был вакцинирован.

— А стоит ли тогда продолжать соблюдать какие-то ограничения, носить маски? Или можно полностью вернуться к «допандемийной» жизни?

— Давайте говорить честно, в России маски и так особо не носили. А сейчас в этом уже и смысла нет. Маски продолжают носить в медучреждениях, это разумно, потому что когда очень большое количество людей заболевает (пусть даже легко), то это создает большую нагрузку на систему здравоохранения. Что касается людей вне медицинской сферы, то им маски нужны только во время сезонных эпидемий гриппа. В Израиле уже давно сняты все ковидные ограничения. Коллективный иммунитет выработан, всё нормально.

— А прививаться еще нужно? — Смотря какой вакциной. Результаты исследований по взаимодействию «Спутника» с новыми штаммами закрыты, мы не можем их изучить. А когда у меня нет полной информации о вакцине, то я не могу вам ее рекомендовать или не рекомендовать, это было бы непрофессионально. Я знаю, что «Модерну» и другие вакцины изменили под новые штаммы вируса. Ими имеет смысл вакцинироваться, а людям из группы риска это даже необходимо.

— Так, может, все эти ограничения и прививки вообще не имели смысла?

— Нет, они имели огромное значение. Пока коллективного иммунитета не было, мы с помощью вакцинации, масочного режима и ограничений выиграли время, выиграли жизни. В Израиле ограничения действительно работали. Поэтому у нас в стране и смертность в разы ниже, чем в России. А если смотреть на возрастные группы младше 65 лет, то у нас умерли совсем единицы. Доказано, что вакцинация снижает смертность. А маски снижают вирусную нагрузку, дальность передачи. Люди кричат, что якобы частицы вируса меньше масочного фильтра, но эти люди далеки от понимания дыхания, да и от здравого смысла. Человек выдыхает не только вирус, но и много других частиц, включая влагу, которая содержится в выдыхаемом воздухе. Вирус летит не сам по себе, а он соединен и с влагой, и другими компонентами выдыхаемого воздуха. И вот эти частицы уже в разы больше фильтра масок.

— Как сейчас в Израиле лечат больных с коронавирусом? — Так же, как и раньше, — никак. Покой, сон, обильное питье, симптоматическое лечение — стандартные рекомендации, как при любой простуде. Группам риска дается «Паксловид». Это противовирусный препарат с доказанной эффективностью. А все эти «Ингавирины», «Арбидолы», «Коронавиры»... Смертность в России была в 12 раз выше, чем в Израиле, из-за абсолютно неправильной терапии, в том числе и вот такими препаратами. У «Коронавира» действующее вещество — фавипиравир, препарат 2003 года, японский, который был придуман для гриппа и показал свою неэффективность при ковиде.

«Паксловид»: действующие вещества — нирматрелвир и ритонавир, производитель — «Пфайзер», США. «Ингавирин»: действующее вещество — имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, производитель «Валента Фарм», Россия. «Арбидол»: действующее вещество умифеновир, производитель — «Фармстандарт-Лексредства», Россия. «Коронавир»: действующее вещество — фавипиравир, производитель «Р-Фарм», Россия. — Может, нам просто пора забыть про коронавирус? — Забывать про него нельзя никогда. Вирус нам не подчинен. Он может мутировать сколько угодно. Пока мы такого не ожидаем, но держим руку на пульсе. Мы постоянно «приглядываем» за всеми вирусами, хоть за гриппом, хоть за «короной». Но это работа специалистов, медиков, ученых. В разгар пандемии по Сети гуляло огромное количество роликов о коронавирусе. Актеры и прочие популярные личности говорили о нем направо и налево. А сейчас они потеряли к теме интерес. Из-за этого может появиться иллюзия, что вирус перестали изучать, будто про него всё известно и понятно. Но это не так, он никогда не будет изучен на 100 % .