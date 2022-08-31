В Шушарах двое мужчин отобрали у курьера заказ и всё съели

В Шушарах в ночь на 4 июля двое мужчин напали на курьера одного из заведений фастфуда и отобрали у него термосумку, в которой находились пироги, роллы и пиццы. Об этом 31 августа сообщила петербургская прокуратура.
Кроме еды на
В отношении них возбуждено уголовное дело по
Позже обвиняемые признали, что съели роллы, пиццы и пироги, отобранные у курьера.
«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры.