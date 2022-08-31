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    В Шушарах двое мужчин отобрали у курьера заказ и всё съели

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    В Шушарах в ночь на 4 июля двое мужчин напали на курьера одного из заведений фастфуда и отобрали у него термосумку, в которой находились пироги, роллы и пиццы. Об этом 31 августа сообщила петербургская прокуратура.

    Кроме еды на 7 000 рублей, напавшие похитили и терминал оплаты стоимостью 9 000 рублей.

    В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

    Позже обвиняемые признали, что съели роллы, пиццы и пироги, отобранные у курьера.

    «Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры.

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