Вице-спикер Совфеда Косачев назвал смерть Горбачева «трагедией для страны»

Смерть первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева является трагедией для страны и для тех, чью жизнь он сумел изменить к лучшему. Об этом 31 августа заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.



«Уход Михаила Сергеевича Горбачева — трагедия для страны и для всех тех из нас, чью жизнь он сумел изменить к лучшему. Именно так — к лучшему, несмотря на развал СССР и огромные испытания для его бывших граждан», — считает сенатор.

