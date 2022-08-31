Вице-спикер Совфеда Косачев назвал смерть Горбачева «трагедией для страны»

Смерть первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева является трагедией для страны и для тех, чью жизнь он сумел изменить к лучшему. Об этом 31 августа заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.
«Уход Михаила Сергеевича Горбачева — трагедия для страны и для всех тех из нас, чью жизнь он сумел изменить к лучшему. Именно так — к лучшему, несмотря на развал СССР и огромные испытания для его бывших граждан», — считает сенатор.
Косачев считает, что Горбачев сломал ложную систему, которая со временем «выродилась в антинародную». По оценкам вице-спикера, политика единственного президента Советского Союза дала противоречивые результаты, но Горбачев заслуживает уважения.
«Вечная память», — закончил сенатор Косачев.
Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа в Москве на 92-м году жизни. Его похоронят рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище. Политики в США и ЕС выражают соболезнования из-за кончины Горбачева. Президент РФ Владимир Путин также выразил глубокие соболезнования.