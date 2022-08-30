«Чтоб мы жили на такую зарплату». Смольный отчитался о средних заработках в Петербурге, горожане опять не поверили

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Поделиться Поделиться





Представления чиновников о зарплатах петербуржцев снова шокировали горожан. «Фонтанка» объясняет, откуда взялись такие цифры и что с ними не так.

Средняя номинальная зарплата в Петербурге достигла 82 300 рублей в первом полугодии 2022 года, заявил врио главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023–2025 годы.



Вот как видят чиновники средние зарплаты петербуржцев в самых доходных отраслях — добыче полезных ископаемы и IT и в самой низкооплачиваемой — общепите и гостиницах. Данные Петростата — из отчетов самих компаний.

В отличие от прошлого года, когда названный чиновниками показатель средней зарплаты (на тот момент 73 000 рублей) заставил парламентариев усомниться в его реалистичности, в этот раз показатель депутатов не удивил. Но обычные петербуржцы не поверили снова, и цифры стали предметом бурных обсуждений в социальных сетях.



«Куда за ней подойти, в кассу Смольного?» — интересуется один из пользователей. «Сказочники», — резюмирует другой. «Это среднее между зарплатой губернатора и зарплатой уборщицы в больнице?» — выдвигает версию третий.

Судя по опросу «Фонтанки», в котором на момент публикации приняли участие около 7 тысяч человек, официальную «среднюю» зарплату получают лишь 10% горожан. 23% получают больше, а 47% получают меньше. Остальные 20% выбрали вариант «посмотреть ответы».

Откуда цифры?

Во-первых, комитет по экономической политике взял цифры не с потолка, а у Петростата. Данные о средней номинальной заработной плате доступны в ежемесячном отчете о социально-экономическом положении Северной столицы на сайте статистического ведомства.



Правда, в последнем докладе от 1 августа пока есть цифры только за пять месяцев. В соответствии с ними, в январе — мае средняя номинальная заработная плата петербуржцев составила 81 025 рублей. Также доступны данные только за июнь. В первый месяц лета средний номинальный заработок петербуржца достиг 88 482 рублей, что на 11,9% больше, чем в июне 2021 года. Сведения за все первое полугодие будут опубликованы на днях, но, вероятно, уже известны чиновникам.



Как их считают?

В каком-то смысле показатель средней номинальной зарплаты действительно отражает «среднюю температуру по больнице». То есть органы официальной статистики берут весь фонд оплаты труда горожан (включая премии, доплаты и компенсационные выплаты) и делят на численность работников за отчетный период. Налоги также включены в эту сумму. Таким образом, из «средней зарплаты» как минимум нужно вычесть НДФЛ 13%. Итого из 82 300 уже остается 71 601 рубль.



Откуда такой рост? Из-за инфляции?

Если сравнивать номинальную зарплату за январь — июнь 2022 года (82 300 рублей) и аналогичный показатель прошлого года (73 877 рублей), годовой рост составит 11,4%. Номинальные зарплаты петербуржцев росли быстрее, чем ждали от них чиновники. Так, год назад в комитете по экономической политике прогнозировали, что по итогам всего 2022 года показатель составит 80 200 рублей, увеличившись на 6,6% к 2021 году.

Инфляция, судя по всему, внесла свой вклад в рост зарплат. За первое полугодие 2022 года цены в Петербурге выросли на 10,7%, отметил в ходе своего выступления Алексей Зырянов.



С поправкой на инфляцию цифры выглядят уже не такими радужными. Реальная заработная плата в январе — мае 2022 года по сравнению с январем — маем 2021 года снизилась в городе на 2,4%, отмечает Петростат. Только в мае снижение к прошлому году составило 6,4%. Зато номинальная зарплата петербуржцев на треть выше, чем в среднем по стране (в мае 2022 года 61 000 рублей).

Из отчетов Петростата этого года исчез такой показатель, как денежные доходы. В данном случае считаются не только зарплаты, но и другие выплаты — доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, доходы от собственности, проценты по вкладам и выплата доходов по ценным бумагам, инвестиционные доходы. Динамика реальных доходов исчисляется с поправкой на инфляцию. Но, если верить Смольному, этот показатель по итогам первого полугодия пока в плюсе: реальные доходы на 1% больше, чем за тот же период 2021 года, отметил в докладе Алексей Зырянов.



В 2023–2025 годах, по обновленному прогнозу Смольного, номинальные зарплаты будут расти в среднем на 8% в год. При этом инфляция будет замедляться.

И все-таки такие высокие «средние зарплаты» откуда? Из-за «Газпрома»?

Если вы зарабатываете значительно меньше среднего, значит, есть те, кто зарабатывает заметно больше. По данным того же Петростата, в июне 2022 года в Петербурге рекордсменами по зарплате стали именно добытчики полезных ископаемых. Их средний заработок составил 179 436 рублей, что в два раза больше среднего уровня. Так что зарплаты сотрудников «Газпрома», вероятно, вносят свою лепту. Но не только они.

На втором месте по доходам — работники сферы информатизации и связи. Айтишники в июне получали в среднем 149 196 рублей, что на 70% больше, чем в среднем. На третьем месте — финансовая и страховая деятельность, работники которой в среднем заработали 144 450 рублей, что на 60% больше, чем в среднем. На четвертом — работники воздушного транспорта с зарплатой 128 646 рублей соответственно, что на 45% выше среднего уровня. На пятом — ученые и инженеры. У тех, кто занят «профессиональной, научной и технической деятельностью», средняя зарплата в июне достигла 123 382 рублей (на 39% больше среднего уровня).



Есть ли альтернативные данные о зарплатах горожан?

Альтернативой, по подсчетам Петростата, могут стать данные рекрутинговых порталов. К примеру, hh.ru считает заработную плату по предложениям работодателей. При этом он оценивает не среднеарифметический показатель, а медиану. Это та сумма, которая делит все трудовые доходы пополам: половина вакансий обещает соискателям больше этой суммы, а другая половина меньше. Медианная зарплата отражает количество средств, которые получает среднестатистический работник. Поэтому она считается достаточно более корректным показателем обеспеченности граждан, чем, например, средняя зарплата, отмечают в hh.ru.

Медианная предлагаемая зарплата в Петербурге в конце лета составляет 62 000 рублей. Это на 15% выше, чем в среднем по России. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то показатель вырос в среднем на 3%.



По данным hh.ru, зарплату выше среднерыночной по Петербургу могут получать работники таких сфер, как «Добыча сырья», «Консультирование», «Автобизнес», «ИТ», Строительство», «Производство», «Инсталляция и сервис», «Закупки», «Юристы», «Маркетинг и реклама», «Рабочий персонал» и «Массмедиа».



Доход ниже среднерыночного обещают в таких отраслях, как «Медицина и фарма», «Банки», «Страхование», «Продажи», «Транспорт», «Бухгалтерия» и др. Но аналитики hh.ru подчеркивают, на уровень зарплат в конкретной сфере влияет множество факторов, начиная с требований по опыту и заканчивая платежеспособностью компании и отрасли.

Насколько зарплаты работников «Газпрома» выше, чем в среднем по рынку, в hh.ru затруднились оценить. За последний месяц ПАО и его дочерние предприятия разместили более 1 000 вакансий в Петербурге. Но, как правило, уровень зарплаты в них не указывается и определяется по итогам собеседования.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»