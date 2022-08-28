    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 29

    2 м/с, южн

    762мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.09eur59.88
    Последний день для пляжаКуда пойти на выходныхОрел и решка в СПбОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Штукатурка на бегониях. На Петроградской стороне обрушился фасад

    1279
    4 комментария

    Во внутреннем дворе дома 45 по Большому проспекту Петроградской стороны солидными кусками обрушилась штукатурка. Снимками с места событий с «Фонтанкой» 28 августа поделился читатель — под удар попали клумбы с бегониями и цинерарии.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Чудом никто не пострадал, хотя на этом месте часто стоят и проходят люди», — отметил очевидец. Местные жители неоднократно обращались в администрацию района по поводу ремонта фасада, но получали, по его словам, «отписки».

    «Работы по устранению замечания (восстановление штукатурного слоя фасада с последующей окраской) будут выполнены в срок до 30.06.2022 года. Проблема не носит аварийный характер. Угрозы жизни и здоровью нет», — говорится в ответе жилищного агентства Петроградского района.

    В диспетчерской службе района «Фонтанке» рассказали, что об обрушении не знают.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close