Штукатурка на бегониях. На Петроградской стороне обрушился фасад

Во внутреннем дворе дома 45 по Большому проспекту Петроградской стороны солидными кусками обрушилась штукатурка. Снимками с места событий с «Фонтанкой» 28 августа поделился читатель — под удар попали клумбы с бегониями и цинерарии.
«Чудом никто не пострадал, хотя на этом месте часто стоят и проходят люди», — отметил очевидец. Местные жители неоднократно обращались в администрацию района по поводу ремонта фасада, но получали, по его словам, «отписки».
«Работы по устранению замечания (восстановление штукатурного слоя фасада с последующей окраской) будут выполнены в срок до 30.06.2022 года. Проблема не носит аварийный характер. Угрозы жизни и здоровью нет», — говорится в ответе жилищного агентства Петроградского района.
В диспетчерской службе района «Фонтанке» рассказали, что об обрушении не знают.