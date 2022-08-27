    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 28

    2 м/с, ю-в

    764мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.09eur59.88
    Рейтинг миллиардеров СПбКуда пойти на выходныхОрел и решка в СПбОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Москва плавится третий день. Температура в столице превысила 30 градусов и побила рекорд

    971
    обсудить

    В Москве третий день стоит жаркая погода. Согласно данным Гидрометцентра России, в субботу, 27 августа, температура воздуха в столице побила рекорд 1969 года.

    Максимальная температура за последние 70 лет наблюдений была зафиксирована в этот день в 1969 году и составила 30,2 градуса выше нуля.

    Днем на станции ВДНХ температура составила 30,6 градуса, однако это еще не предел: по прогнозу в субботу столбик термометра в столице поднимется до +31…+33 градусов. Почти таким же жарким обещает быть и воскресенье — +30...+32 днем.

    Об аномально жаркой погоде в воскресенье метеорологи предупреждают и Белгородскую область, которая прогреется на 7–8 градусов выше климатической нормы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close