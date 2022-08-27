Москва плавится третий день. Температура в столице превысила 30 градусов и побила рекорд

В Москве третий день стоит жаркая погода. Согласно данным Гидрометцентра России, в субботу, 27 августа, температура воздуха в столице побила рекорд 1969 года.



Максимальная температура за последние 70 лет наблюдений была зафиксирована в этот день в 1969 году и составила 30,2 градуса выше нуля.

Днем на станции ВДНХ температура составила 30,6 градуса, однако это еще не предел: по прогнозу в субботу столбик термометра в столице поднимется до +31…+33 градусов. Почти таким же жарким обещает быть и воскресенье — +30...+32 днем.