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    В Госдуме предлагают сделать 1 сентября выходным днем

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    В Госдуме предлагают сделать 1 сентября нерабочим днем. С таким предложением выступил депутат нижней палаты парламента от Дагестана Султан Хамзаев, пишет 27 августа РИА Новости.

    Член парламента пояснил, что уже обратился с такой инициативой в профильное Министерство труда и социальной защиты. По словам Хамзаева, у многих россиян День знаний выдается крайне напряженным, так как необходимо собрать и проводить ребенка в школу, успеть на работу и отпраздновать 1 сентября.

    Сейчас родители либо берут неоплачиваемый отпуск или отгул на этот день, либо оплачиваемый. Правда, последнее только по согласованию с работодателем, так как он не обязан предоставлять такой отпуск вне графика. Исключение составляет ряд категорий, в частности родители, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей, работники, чья супруга находится в отпуске по беременности или родам, и другие.

    Ранее в разных вариантах уже звучали предложения сделать 1 сентября выходным — хотя бы для родителей, чей ребенок идет в первый класс.

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