Жительница Мурино заявила, что её всю ночь насиловал Тайсон, который дрался с Дациком

36-летний боец из Камеруна подозревается в сексуальном насилии над 31-летней соседкой. По словам потерпевшей, её целую ночь удерживали в квартире на проспекте Авиаторов Балтики в Мурино, периодически совершая грязные вещи. Как стало известно «Фонтанке» 26 августа, жительница Мурино — не первая, кто мог пострадать от рук африканца.

История получила начало 23 августа, когда к молодой женщине у дома 19 по проспекту Авиаторов Балтики подошёл 36-летний камерунец. Он сказал соседке, что та очень красивая, после чего они познакомились и обменялись номерами. На следующий день утром Тайсон (так представился темнокожий мужчина) позвонил новой подруге и договорился встретиться в девять вечера. В назначенное время пара встретилась и пошла гулять по Мурино. Тайсон заманивал женщину домой коньяком и кальяном. От алкоголя и посиделок в гостях она наотрез отказалась, тогда камерунец предложил покурить кальян на общем балконе. Он попросил подругу помочь ему перенести всё нужное из кухни. В квартиру она побоялась заходить, но новый знакомый тем не менее смог затащить туда жертву, после чего спрятать ключи и её кеды.